Ulm / jkl

Vom Handy aus die Heizung steuern, mit Menschen in Echtzeit auf der ganzen Welt kommunizieren: Die voranschreitende Digitalisierung ist inzwischen in allen Lebensbereichen zu spüren – vor allem auch in der Arbeitswelt. Auf Grund technologischer Entwicklungen können schon heute viele Arbeitsschritte von Maschinen oder Computern übernommen werden, erklärte kürzlich Mathias Auch, Chef der Arbeitsagentur Ulm, bei einem Besuch der Firma Zwick Roell in Einsingen. „Das heißt aber nicht, dass die Arbeit für die Beschäftigten in den Betrieben ausgehen wird“, betonte Auch. „Sie wird aber anders vonstatten gehen.“

Generell lasse sich sagen, dass Routinearbeiten einfacher zu ersetzen seien als „komplexe Aufgaben und Tätigkeiten, die mit Menschen zu tun haben“. Das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung habe über 4000 Berufe auf ihre Ersetzbarkeit untersucht. So seien etwa 67 Prozent der Tätigkeit eines Verkäufers ersetzbar. „Ein hohes Substituierbarkeitspotenzial sehen die Forscher aber erst ab einem Prozentsatz von 70 und mehr“, erklärte Auch. Darunter fiele etwa der Zerspanungsmechaniker. In Stadtgebiet Ulm weisen der Studie zufolge rund 25 Prozent eine solch hohe Quote auf. „Hier ist immer das Dienstleistungsgewerbe stark.“

Höheres Anforderungsniveau

Mit Blick auf die zunehmende Digitalisierung müsse Aus- und Weiterbildung daher immer mehr an Bedeutung gewinnen. „Tendenziell verlangen die Tätigkeiten ein immer höheres Anforderungsniveau, gerade im technischen Bereich.“ Dieser Entwicklung müsse Rechnung getragen werden. „Wichtig ist es, dass die Digitalisierung als Chance und nicht als Bedrohung verstanden wird.“ Vom Wandel am meisten betroffen sind Auch zufolge die Facharbeiter, sprich Gesellen.

Auch IHK-Präsident Jan Stefan Roell sprach sich verstärkt für Weiterbildungen aus. „Das ist eine elementare Aufgabe der IHK.“ Im eigenen Betrieb gebe es jedes Jahr eine Lernwoche. „Da nehmen gut 70 Prozent aller Beschäftigten am Standort teil.“ Zudem müsse bereits in der Ausbildung auf die neuen Gegebenheiten eingegangen werden. Große Betriebe könnten leichter mit neuen Maschinen oder Arbeitsabläufen die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen, und so auch wettbewerbsfähig bleiben. „Für kleinere und mittlere Betriebe haben wir in der Kammer zur Unterstützung einen Transfermanager eingesetzt.“