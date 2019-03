Hauptgeschäftsführung IHK Ulm: Spekulationen um Nachfolge für Sälzle

Next

Ulm / Frank König

Bei der IHK will Präsident Jan Stefan Roell eine rasche Entscheidung über die Nachfolge von Otto Sälzle.

Bei der Industrie- und Handelskammer Ulm steht eine richtungsweisende Entscheidung an: die Auswahl des neuen Verwaltungschefs. Der Nachfolger oder die Nachfolgerin von Otto Sälzle (62) könnte die Kammerpolitik über viele Jahre und auch mit mehreren Präsidenten gestalten. So erlebt Sälzle nach Siegfried Weishaupt und Peter Kulitz mit Jan Stefan Roell nun seinen dritten Präsidenten. Hauptgeschäftsführer Sälzle nutzt, wie berichtet, eine Option seines Vertrags, die ihm einen Ausstieg mit 63 erlaubt – spätestens zum Jahresende.

Daher muss die IHK mit der Entscheidung über seine Nachfolge rasch in die Gänge kommen. Die Ausschreibung erfolgte mit Hilfe des Frankfurter Personalberaters Deininger. Sälzle sagte, es hätten sich „rund 40 Persönlichkeiten“ auf entsprechende Annoncen gemeldet. IHK-Präsident Roell will nach einer ersten Vorauswahl durch den Personalberater möglichst eine „Entscheidung bis Ende April“. Dazu müssen nach seinen Worten noch das Präsidium und die Vollversammlung außerordentlich tagen. Es bleibt vorerst offen, wie viele Kandidaten ein Ausschuss des Präsidiums zur endgültigen Wahl durch die Vollversammlung aussiebt. Es werden entsprechend den Gepflogenheiten in solchen Fällen weniger als eine Handvoll sein.

Sälzle verstand die IHK stets auch als politischen Einflussfaktor. Mit Kulitz hatte er – vor allem in Sachen ICE-Neubaustrecke – einen gleichgepolten Präsidenten. Somit stellt sich verstärkt die Frage nach dem Anforderungsprofil für seine Nachfolge.

Drei Aufgaben

Roell beschreibt für den neuen Verwaltungschef drei Aufgaben. Sie leiten sich aus seiner Grundsatzrede nach der Präsidentenwahl im Sommer 2018 ab. So muss der neue Hauptgeschäftsführer das Thema Bildung mit Schwerpunkt auf der dualen Ausbildung angehen. Punkt Nummer zwei ist der Umbruch im Zuge der Digitalisierung, hier geht es nicht zuletzt um den Breitband-Ausbau in der Fläche. Darüber hinaus will Roell einen „intensiven Austausch“ mit der Politik – bei dem es freilich primär darum gehen soll, die gegenseitigen Positionen besser zu verstehen. Das schließt aus Sicht des Präsidenten gleichwohl nicht aus, dass man „im Ringen um die beste Lösung“ auch mal aneinandergeraten kann.

Dabei wird viel vom Selbstvertrauen des neuen Mannes oder der neuen Frau abhängen. Die Kandidaten sind zwischen Ende 30 und Mitte 50. Bisher kursieren keine Namen. In Wirtschaftskreisen wird jedoch der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm, Tobias Mehlich (50), als möglicher Nachfolger Sälzles gehandelt. Die Spekulationen gründen auch darauf, dass Mehlich und Roell während dessen Zeit an der Spitze von Südwestmetall ein gutes Team bildeten. Mehlich war damals Geschäftsführer der Bezirksgruppe Ulm des bedeutenden industriellen Arbeitgeberverbands, mit Sitz am Münsterplatz. Er stand während vieler Tarifverhandlungen mit im Fokus und wechselte 2010 direkt nach dem Rückzug Roells zur Handwerkskammer.

Mehlich reagierte zurückhaltend auf die Gerüchte über einen Wechsel zur IHK. Er verwies darauf, dass die Handwerkskammer zwischen Ostalb und Bodensee wesentlich größer ist. Sie verfüge über ein höheres Beitragsaufkommen von 21 Millionen Euro und 170 Mitarbeiter. 9000 Azubis in den Betrieben, Tendenz seit fünf Jahren steigend. Auch darin sehe er eine „schöne Aufgabe“. Zudem befasst sich Mehlich in hochrangigen Gremien in Berlin und Brüssel mit der Wiedereinführung der Meisterpflicht in meisterfreien Berufen, der Rückvermeisterung. „Da wird 2019 etwas passieren.“ Fazit mit Blick auf die IHK: „Ich habe viel zu tun.“

Das könnte dich auch interessieren