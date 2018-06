Regionalversammlung IHK Schwaben: Neuwahlen stehen an

IHK Schwaben: Neuwahlen stehen an

Neu-Ulm / jkl

Auf Ulmer Seite wurde gerade gewählt, jetzt stehen bei der zu Neu-Ulm angehörigen IHK Schwaben Neuwahlen an. Für die im kommenden Monat zu wählende Regionalversammlung der Stadt Neu-Ulm und dem Landkreis stellen sich 52 Kandidaten für 33 Plätze zur Verfügung. „Wir wollten gezielt Jüngere ansprechen . . .“, sagte Gerd Stiefel, Vorsitzender der Regionalversammlung, gestern im Pressegespräch, „. . . und hätten uns mehr Frauen und Jüngere auf der Liste gewünscht.“ Sieben Frauen haben sich letztlich zur Verfügung gestellt, die Hälfte der Kandidaten tritt zum ersten Mal an. Bei der Kandidatensuche habe er festgestellt, dass ohne direkte Ansprache nichts gehe. „Die Leute wollen genau wissen, wie viel Zeit das Ehrenamt in Anspruch nimmt.“

Um für die Zukunft gerüstet zu sein hat sich die IHK Schwaben 2017 mit der Lautracher Erklärung einen neuen Leitfaden gegeben. „Wir wollen uns öffnen und das Angebot für kleine und mittlere Unternehmen ausbauen“, erklärte Oliver Stipar, Regionalgeschäftsführer Westschwaben. „Wir sind nicht nur für die da, die am lautesten schreien.“

„Kein Lobbyverein“

Den Verantwortlichen sei auch bewusst, dass die IHK als solches kein Selbstläufer sei, stellte Stiefel klar. „Wir müssen uns entwickeln, um attraktiv zu bleiben.“ Wichtig für die Außenwirkung, aber auch für die Mitgliedsunternehmen sei es, klar zu machen, dass die Kammer nicht politisch ist. „Deshalb sind die Pflichtbeiträge so wichtig, nur so bleiben wir politisch unabhängig“, betonte Stiefel. Um ein Statement zu veröffentlichen, bedürfe es eines Beschlusses der Regionalversammlung. „Unser Auftrag ist es auch Randgruppen in den Meinungsbildungsprozess mit einzubeziehen“, sagte Stipar: „Wir sind kein Lobbyverein.“

Die Vielfalt der Unternehmen führe gerade bei Stellungnahmen häufig zu einem zähen Ringen. „Etwa bei der EEG-Umlage hat ein produzierender Betrieb andere Interessen als einer, der mit erneuerbaren Energien sein Geld verdient“, sagte Werner Knittel, Mitglied der Versammlung.

Diese Vielfalt spiegele sich auch in der Zusammensetzung der Regionalversammlung wieder. „Der Berechnungsschlüssel wurde vor der diesjährigen Wahl wieder angepasst, um die Wirtschaftskraft in der Region darzustellen“, sagte Stiefel. Den Veränderungen Rechnung getragen wurde durch vier neue Sitze, die dem Bereich Produktion zugeschrieben werden.