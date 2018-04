Kommentar Frank König zum Parlament der Wirtschaft ihk

Frank König

Als Sprachrohr der Wirtschaft versteht sich das IHK-Parlament, das ähnlich wie die Vollversammlung der Handwerkskammer in den politischen Raum hineinreicht. Es ist daher erfreulich, dass sich nun bei der Industrie- und Handelskammer immerhin 89 Kandidaten um die 52 Sitze bewerben. Die Zugehörigkeit zum Parlament ist natürlich ein Stück weit mit Prestige verbunden, insbesondere beim Präsidenten und den Vizepräsidenten. Peter Kulitz konnte das in vollen Zügen auskosten: Er stand nun 15 Jahre an der Spitze der Kammer, nachdem zunächst zehn Jahre das Maximum waren – was aber mit einer extra „Lex Kulitz“ aufgehoben wurde.

Weil bei der laufenden Wahl nun seine – vor allem in den Vereinigten Staaten lebende – Tochter Jessica antritt, stellt sich womöglich die Frage, ob hier eine dynastische Regelung beabsichtigt ist. Aber die frühere CDU-Stadträtin unterliegt dem demokratischen Votum und wird im Fall ihrer Wahl natürlich nicht gleich Präsidentin.

Die neuen jungen Gesichter machen die IHK-Wahl allemal spannend, wobei es in der Frage der Präsidentschaft auf einen Routinier zuzulaufen scheint: Jan Stefan Roell, der mit Zwick ein mittelständisches Weltunternehmen führt. Aber, wie das in der Demokratie eben ist: Zuerst muss mal gewählt werden.