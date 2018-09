Gesellschaft Ich koche. Du kommst. Wir reden.

Ulm / hum

Etwa 1200 Geflüchtete leben derzeit in Ulm. Am Freitag wollen sich viele von ihnen bei der Ulmer Bevölkerung bedanken. „Sie haben uns 2015 Sicherheit und ein neues Leben gegeben“, sagt der 28-jährige Syrer Amer Alabdallah, der perfekt deutsch spricht und an der Uni Ulm Chemieingenieurwesen studiert. Er ist in der Vorbereitung des Straßenfestes aus Anlass des Tags des Flüchtlings für die Kulinarik zuständig und verspricht im Vorfeld schon mal Spezialitäten und traditionelle Gerichte aus den Herkunftsländern vieler Flüchtlinge.

Auch der 23-jährige Mohammad Eid Dallal weiß, was auf ihn zukommt. Der Student der Medizintechnik hatte eine ähnliche Veranstaltung im vergangenen Jahr in Blaubeuren mit organisiert und die Idee an Elena Flügel vom Verein Menschlichkeit weitergegeben. Praktisch zeitgleich kam das städtische Büro Internationale Stadt auf den Flüchtlingsrat zu – und schon war die Idee geboren, dass sich die Geflüchteten mit einem Fest bei den Menschen in der Region bedanken.

„Die Idee ist, dass die Menschen miteinander ins Gespräch kommen“, sagt Elena Flügel. Wobei könnte das besser gelingen, als bei einem guten Essen? Am Freitag werden deshalb von 16 Uhr an bis etwa 20 Uhr auf dem Platz zwischen Rathaus, Sparkasse und Weishaupt-Museum Zelte aufgestellt sein, in denen verschiedene Speisen angeboten worden. In der Mitte des Platzes wird eine große Tafel aufgebaut, wie Lothar Klatt vom Flüchtlingsrat sagt, an der Alt-Ulmer und Neu-Ulmer gemeinsam Platz nehmen und miteinander sprechen sollen.

Der Verein Menschlichkeit hat außerdem große Plakate vorbereitet, auf denen neun Geflüchtete ihr Gesicht zeigen und eine kurze Darstellung ihres Lebens und ihrer Fluchtgeschichte aufgeschrieben haben. „Alle Personen werden am Freitag selber vor Ort sein und gerne Auskunft geben“, sagt Flügel. Zur Unterhaltung gibt es zudem live vorgetragene Musik zu hören. Mohammad hat gute Erfahrung damit in Blaubeuren gemacht, weshalb er sich sehr auf den Freitag in Ulm freut: „Das ist das Mindeste, was wir tun können.“