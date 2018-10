Neu-Ulm / swp

Der frühmorgendliche ICE (6.14 Uhr) wird 2019 nicht mehr im Neu-Ulmer Bahnhof halten, teilt die Bahn mit. Was daran liegt, dass die Bahn verstärkt die neue ICE-4-Flotte zum zum Einsatz bringen will. Was aber geschieht mit den älteren Modellen des ICE-1? Diese sollen im Nachtverkehr eingesetzt werden. Weil die älteren Züge länger sind als die modernen und der Neu-Ulmer Bahnhofsbereich zu kurz ist, rauscht der ICE also künftig an Neu-Ulm vorbei.

Das könnte dich auch interessieren: