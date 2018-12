Handel Hutter verabschiedet sich bei Abt

Ulm / Edwin Ruschitzka

Die Schreibwaren-Abteilung der Günzburger Firma Hutter schließt am 8. Januar im Untergeschoss des Abt-Kaufhauses am Münsterplatz in Ulm. Der Räumungsverkauf und die Rabatt­aktion haben schon gestern angefangen. Im vergangenen Jahr hatte zur Überraschung vieler der Drogeriemarkt-Konzern das traditionsreiche Ulmer Haushaltswarengeschäft mit einer Verkaufsfläche von 5000 Quadratmetern übernommen. Hutter selbst hatte die Scheibwaren-Abteilung als Shop-in-Shop behalten. Und Abt bewahrte in großen Teilen seine eigene Identität.

Wie es mit den derzeit sieben Beschäftigten in Ulm weiter geht, ist noch nicht ganz klar. Hermann Hutter erklärte gestern, dass mit Müller vereinbart worden sei, dass dieser die Angestellten nach der Geschäftsaufgabe der Schreibwaren-Abteilung übernehmen wird. Allerdings hat, wie Recherchen vor Ort ergeben haben, noch niemand einen Arbeitsvertrag von Müller erhalten. Dazu Hermann Hutter: „Dass wir jetzt schließen, ist erst seit ein paar Tagen klar. Die Übernehme wird wohl jetzt erst anlaufen.“

Müller antwortet nicht

Eine Nachfrage bei Müller war gestern erfolglos. Auf die schriftlich gestellten Fragen nach der Weiterbeschäftigung und nach der Art der neuen Nutzung im Untergeschoss von Abt hat die Unternehmenszentrale nicht geantwortet. Hutter zieht sich damit aus Ulm in Gänze zurück. Ihm verbleiben aber noch acht Geschäfte – drei in Günzburg, zwei in Fürstenfeldbruck, und jeweils eines in Olching und in Ludwigsburg – mit insgesamt etwa 100 Beschäftigten. Dazu ist Hutter über seinen Verlag Hutter Trade beziehungsweise Huch & Friends noch im Brettspielbereich aktiv. Der Huttersche Schreibwarenhandel war einst mit 25 Standorten in ganz Deutschland recht groß. Die Firma war vor allem im Geschäftskundenbereich aktiv.