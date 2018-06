Wohnraum Hullak Rannow überzeugen mit Konzept

Ulm / swp

Bezahlbarer Wohnraum ist derzeit in Deutschland gefragt. Geht es nach dem Ulmer Architektenbüro Hullak Rannow und dem Stuttgarter Bauunternehmen Züblin liegt die Lösung im seriellen Bauen. Ihr Konzept Optimus wurde nun mit acht weiteren Projekten in den Rahmenvertrag des Gesamtverbands der Deutschen Immobilien- und Wohnungswirtschaft GdW für serielles und modulares Bauen aufgenommen. Am europaweit ausgeschriebenen Wettbewerb wurden 50 Konzepte eingereicht.

Mit der Rahmenvereinbarung sollen Vorlaufzeiten von mehrgeschossigen Wohngebäuden verkürzt, Baukosten gesenkt und innovative Baukonzepte gefördert werden. Die Zeitersparnis ergibt sich daraus, dass Teile der Ausschreibung und Vergabe sowie der Planung eines Wohnbauprojekts durch die Rahmenvereinbarung vorweggenommen werden, teilt das Bundesinnenministerium mit. Die dort hinterlegten Preise sind für die kommenden fünf Jahre festgeschrieben.

Das Konzept der Ulmer Architekten und der Züblin AG beruhe darauf, dass sich das Gebäude an den jeweiligen Standort und die Nutzung anpassen lasse. Die Wohneinheiten sind in Funktions- und Aufenthaltsbereiche eingeteilt.