Die Buchhandlung Hugendubel hat die Mietverträge für ihre Filiale in der Hirschstraße in Ulm um fünf Jahre verlängert. Das bestätigte eine Sprecherin. Die 2005 eröffnete Filiale verfügt über 1800 Quadratmeter Fläche in den zwei Häusern Hirschstraße 26-30. Wegen auslaufender Verträge wa...