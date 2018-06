Veranstaltung Hospizweg mit Kultur

Ulm / swp

Die „Ulmer Hospizwege“ finden am Sonntag, 17. Juni, statt. Die Route führt an besondere Orte in Ulm und Neu-Ulm. Dabei sind unter anderem die Galerie Tobias Schrade, die Buchhandlung Jastram, die Nikolauskapelle, der alte Friedhof und der Minnesängersaal im Reichenauer Hof. Heike Sauer und Hannah Münch, Katja Kaufmann, Clemens Grote, Markus Munzer-Dorn und „Berthold Fischer and Friends“, die Autorin Barbara Treu und der Ulmer Hospizchor sind Künstler, die die Wandernden unterwegs erwarten. Beginn ist um 10 Uhr im Hospiz, Ende gegen 16 Uhr in der Stadtmitte. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. Karten für 25 Euro für Einzelne, 60 Euro für Familien gibt es bis 11. Juni im Hospiz und in der Kulturbuchhandlung Jastram am Judenhof. Enthalten sind Verköstigung und Kulturprogramm an acht Stationen.