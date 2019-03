Hornfestival Hornfestival und Konzert in der Pauluskirche

Hornfestival und Konzert in der Pauluskirche

Ulm / Gottfried Lothar

Seit 2000 findet sich an den Faschingswochenenden eine Schar von Hornisten zusammen, um unter kompetenter Anleitung zu lernen, zu musizieren und Spaß zu haben. Das „Carnaval du Cor“ ist zu Europas größtem Hornfestival gewachsen, dessen Teilnehmer nicht mehr in der Weidacher Hütte bei Blaustein Platz finden, sondern inzwischen im Bildungszentrum Burg Schwaneck in Pullach untergebracht werden.

Rund 150 Hornistinnen und Hornisten sind dieser Tage dabei. Es gibt drei Konzerte. Ihre Programme unterscheiden sich, um allen Beteiligten die Möglichkeit des Auftritts zu geben. Am Sonntag fand das Ulmer Konzert in der Pauluskirche statt. Vor gut gefüllten Reihen eröffneten alle Beteiligten den Abend mit einer dem Festival gewidmeten Fanfare für Hörner, vier Alphörner und vier Wagnertuben von Juan Miravet Lecha. Was für ein grandioser Klang zwischen Richard Strauss, Naturtönen und Filmmusik!

Grandios hatte auch das Festival am 1. März in Pullach angefangen. Denn die Organisatoren schafften es, einen neuen Weltrekord aufzustellen, der ins „Guinness Buch der Rekorde“ aufgenommen wird. Das bislang größte Hornensemble der Welt mit 179 Teilnehmern galt es zu übertreffen – und es gelang mit 279 Musikern trefflich.

Nach dem furiosen Auftakt ertönten wunderbare Klänge auf drei Alphörnern, der 1. Satz aus Pergolesis „Stabat Mater“, für Hornquartett arrangiert von Stephan Schottstädt, und Rossinis „Le Rendez-vous de chasse“ für vier Natur- und vier normale Hörner, vorgetragen von jeweils einer Auswahl aus den 17 namhaften Dozenten, die diesmal den Unterricht leiteten.

Die aus den Teilnehmern bestehenden Ensembles wurden von 20 bis 23 Musikern gebildet, so dass nicht alle Anwesenden in solchen Gruppen ihr Können vorstellen konnten. Auszüge aus „Carmen“ von Bizet, mit über 20 Minuten Spieldauer wahrlich zu ausführlich geraten, Filmmusiken zu „Independance Day“, „Rapunzel – Neu verföhnt“ und „Hercules“ wurden unter der Leitung von Dozenten in den Arrangements von Marc Papeghin und Matthias Pflaum, der dem Festival schon lange verbunden ist, klangschön vorgestellt.

Dozentenensembles musizierten einen kuriosen Mix aus Wagners Ring-Tetralogie mit „Freischütz“, „Hänsel und Gretel“, Tosca“ und La Bohème“ in sechs Minuten sowie einen melancholischen „Meditango“ von Piazzolla und Musik aus „Jurassic Park“.

Der „Battle on Ice“, die Filmmusik von Prokofjew zu „Alexander Newski, vorgestellt von 20 Hörnern, vier Wagnertuben und drei Schlagzeugern, war sicherlich der Höhepunkt des Abends, der von Benjamin Comparot gewohnt launig moderiert mit dem gesungenen und geblasenen „Der Mond ist aufgegangen“ aller Instrumentalisten und Zuschauer vielbeklatscht endete.