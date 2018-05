Unternehmen Honold Logistik legt weiter zu

Neu-Ulm / kö

Die Logistik-Gruppe Honold berichtet über ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2017. Der Umsatz des Familienunternehmens wuchs um drei Prozent auf 238 Millionen Euro. Der Gewinn legte im vierten Jahr in Folge zu, wobei Honold dazu keine genauen Zahlen nennt. Außerdem nahm auch die Mitarbeiterzahl an den 22 Standorten in Deutschland, Rumänien und Ungarn zu: auf 1400 nach 1300 im Vorjahr.

In der Sparte Lagerlogistik war die größte Einzelinvestition auf dem Feld Aerospace Hightech Logistik: mit rund 15 Millionen Euro in Augsburg für die Airbus Tochter Premium Aerotec. Honold will die Hightech-Logistik weiter ausbauen, auch mit SAP-Software.

Starker Margendruck

In Sachen Logistik-Immobilien hat Honold rund 30 000 Quadratmeter an den Standorten Aachen und Vöhringen geschaffen. 2018 wurde auch ein Neubau in Dettingen/Ahlbuch mit 45 000 Quadratmetern gestartet. Die Immobilienentwicklung stehe allerdings zunehmend unter starkem Margendruck, berichtet Honold. Insgesamt verfügt Honold über 750 000 Quadratmeter Fläche.

Der Bereich Transport entwickelt sich demnach weiter stark positiv. Sowohl 2017 als auch im ersten Quartal 2018 wurde ein deutlicher Mehrumsatz von zehn Prozent erzielt. Weiter heißt es: „Das Ergebnis im Bereich Transport konnte von diesem Mehrumsatz erfreulich partizipieren.“ Honold investiert hier einen höheren Millionenbetrag in eine neue Software, um das Fundament für weiteres Wachstum zu legen.

Das Ziel fürs laufende Jahr lautet, die „noch gute Konjunktur“ zu nutzen: mit einem Umsatzplus von drei bis fünf Prozent. Im Rahmen einer Innovationsstrategie, die auch 3 D-Druck und Batteriespeicher umfasst, will man 2019 einen neuen Fünfjahresplan vorlegen.