Wachstum Honold investiert in Batteriespeicher

Honold investiert in Batteriespeicher

Neu-Ulm / jkl

Die Logistikgruppe Honold treibt ihre Expansion weiter voran und hat nun im Gerstettener Ortsteil Dettingen im Landkreis Heidenheim ein 25 000 Quadratmeter großes Grundstück erworben. Dort soll, wie das Unternehmen mitteilt, im kommenden Juni der Grundstein für ein weiteres Logistikzentrum gelegt werden. Honold will dort zudem als Anbieter von Batteriespeichern agieren. Dazu soll auf dem Gelände ein Batteriepark zum Speichern von Solarenergie errichtet werden, von wo aus angrenzende Unternehmen mit Strom versorgt werden können.

Der Neu-Ulm Logistiker, der derzeit rund 1200 Mitarbeiter an insgesamt 22 Standorten beschäftigt, hält die Option, die Gesamtfläche des Grundstücks auf bis zu sieben Hektar zu erweitern. Honold wird langfristig über 20 Millionen Euro in Dettingen investieren. Im ersten Schritt werden sechs Millionen in das Projekt investiert.