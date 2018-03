Benefiz Hollywood lässt grüßen

Ulm / Beate Storz

Auf das Ulmer Theater kann sich der Ulmer Mukoviszidose-Förderverein verlassen. Das Theater hat bereits 22 Benefiz-Galen zugunsten der Mukoviszidose-Kranken veranstaltet. Und jedes Mal lassen sich die Verantwortlichen etwas Besonderes einfallen. „Wir können hier Sachen ausprobieren, die nicht in den Spielplan passen, aber beim Publikum gut ankommen“, so Operndirektor Matthias Kaiser. Die Gala wird am Dienstag, 10. April, um 20 Uhr im Großen Haus stattfinden. Hermann Frey, der die Veranstaltung für den Förderverein organisiert, freut sich, dass er die gesamte Infrastruktur des Theaters nutzen darf.

Die Eintrittsgelder gehen vollständig an den Förderverein. „Die Kosten für Künstler und Personal übernimmt das Theater komplett, das ist ja noch eine zusätzliche Spende“, lobt Frey. Insgesamt hat der Verein bereits 920 000 Euro eingenommen, im vergangenen Jahr waren es 16 364,64 Euro – nicht nur an Eintrittsgeldern, sondern auch an Einzelspenden.

2017 war die Bühne beinahe zu klein für das Künstleraufgebot. Denn das Philharmonische Orchester und das Heeresmusikkorps Ulm gestalteten das Konzert gemeinsam. Bei der aktuellen Benefiz-Gala im April gibt es einen Abend lang Unterhaltungsmusik vom klassischen Musical bis zur Hollywood-Filmmusik. „Wir haben ein Raritätenprogramm zusammengestellt. Das finden Sie an keinem anderen Theater“, freut sich Operndirektor Matthias Kaiser. „Mit Filmmusik werden die Emotionen der Zuschauer gesteuert. Das gibt es exklusiv nur an diesem Abend.“ Gespielt werden Werke von George Gershwin, Richard Rodgers, Ennio Morricone, John Williams (Filmmusik zu Schindlers Liste), Klaus Badelt (Piraten der Karibik), Alfred Newman, Elmer Bernstein (Die Glorreichen Sieben) und Miklós Rózsa (Ben Hur). Operndirektor Kaiser moderiert, als Solist tritt Eduard Sonderegger mit der Violine auf.

„Das Ulmer Orchester ist sehr gut. Ich komme viel rum, war schon bei Konzerten in New York und in Berlin, aber die Ulmer Philharmoniker sind für mich die Besten“, lobt Professor Klaus-Michael Debatin, der Ärztliche Direktor der Ulmer Kinderklinik. „Wir sind auf externe Finanzierung bei der Versorgung der Patienten angewiesen und dafür sorgt der Ulmer Förderverein Mukoviszidose.“