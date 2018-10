Kommentar Chirin Kolb über die Baustellen des Wochenendes Hohes Risiko

Ulm / Chirin Kolb

Zuerst lief es nicht rund, dann kam noch Pech dazu. Drei heikle Baustellen waren am Wochenende eingetaktet, und nur auf einer ging alles glatt. Die maroden Brüstungsteile auf der Ludwig-Erhard-Brücke konnten ersetzt werden – das ist die gute Nachricht. Die schlechten: Trotz Regen, Schnee und Kälte wurde die Kreuzung Karlstraße/Neutorstraße zwar asphaltiert, das Ergebnis könnte aber so dürftig ausfallen, dass großflächig nachgearbeitet werden muss. Und am Syrlinsteg, der ausgehoben werden sollte und sich als zu schwer erwies, ging gar nichts.

Schuld war wohl eine fehlerhafte Berechnung, menschliches Versagen also, wie es nicht passieren sollte, aber vorkommen kann. Fürs Wetter jedoch kann keiner was. Wochenlang schlägt der Oktober Wärme- und Trockenheitsrekorde, und ausgerechnet an diesem Wochenende meldet sich der Winter an. Trotzdem haben die Verantwortlichen die Arbeiten nicht einfach verschoben. Sie sind unter dem Druck der staugeplagten Bürger ein hohes Risiko eingegangen. Weil eins ins andere greift, die Arbeit an der Brückenbrüstung nur jetzt während der Sperrung der Bahngleise erledigt werden konnte, hätten Brücke und Kreuzung fürs Asphaltieren erneut gesperrt werden müssen. Das wollte jeder vermeiden. Womöglich war der Preis zu hoch. Aber das weiß man eben immer erst hinterher.