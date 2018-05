Immobilien Hohe Mieten und wenig Bauland

Ulm / jkl

Der Immobilienmarkt in Ulm und Neu-Ulm bleibt weiter angespannt. Das geht aus dem nun vorgestellten Marktbericht der Hypovereinsbank hervor. „Die Wohnungsnachfrage bleibt trotz steigenden Preisen hoch“, berichtete Filialleiter Sven-Oliver Schürken am Mittwoch. Die gute wirtschaftliche Lage und das niedrige Durchschnittsalter von 39 Jahren in der Region unterstützten diese Entwicklung.

Baugrund Die Zahl der verfügbaren Baugrundstücke sei weiterhin sehr begrenzt und die Zahl der Interessenten übersteige das Angebot um ein Vielfaches. „Das hat zur Folge, dass die Grundstückspreise anziehen“, erklärte Remig Machauf, zuständig für private Immobilienfinanzierung. Quadratmeterpreise von 600 Euro und mehr seien inzwischen in guten Lagen möglich. Die hohen Kosten verstärkten auch die Nachfrage nach Bestandsimmobilien. Aber auch hier sei der Markt begrenzt.

Wohnungskauf Beim Wohnungskauf müssten Käufer in attraktiven Lagen wie dem Fischerviertel oder Safranberg mit 6000 Euro und mehr pro Quadratmeter rechnen, in einfachen Lagen etwa in Teilen der Weststadt seien 2500 bis 3000 Euro gängig.

„Trotz der hohen Preise verhalten sich die potenziellen Käufer rational“, sagte Machauf. Die Eigenkapitalquote liege im Schnitt zwischen 20 und 40 Prozent der Kaufsumme. Aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase seien bei der Finanzierung einer Immobilien lange Laufzeiten von bis zu 30 Jahren gefragt. Die anfängliche Tilgung liege im Schnitt bei drei Prozent. Immobilienbesitzer nutzten die Phase nun immer mehr, um zu modernisieren oder renovieren.

Mietwohnen Auf dem Mietmarkt sieht die Situation wie Schürken schildert nicht besser aus. „Die Lage bleibt angespannt.“ Zwar seien Ulm und Neu-Ulm bemüht, mehr öffentlichen Wohnraum zu schaffen, „aber sie können die Nachfrage nicht bedienen“. Gefragt seien auch aufgrund der Hochschulen in beiden Städten Ein- bis Zwei-Zimmerwohnungen. In guten Lage liege der Mietpreis bei Neuvermietung inzwischen bei 9 bis 11 Euro pro Quadratmeter. „In sehr guter Lage sind auch 13 Euro möglich“, berichtet Machauf. „Und wir müssen weiter von steigenden Mieten ausgehen, denn die Nachfrage bleibt stark.“ Sein Fazit: „Es müssen auf möglichst wenig Fläche viele Wohnungen untergebracht werden.“ Langfristig werde sich die große Zahl an Neubauprojekten in beiden Städten und das bereits hohe Niveau dämpfend auf die auf die Preise auswirken.