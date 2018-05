Kunst Hörls Einstein in Ulm: Relative Überraschung

... und den Dürer-Hasen hat der Konzeptkünstler schon in Serie aufgestellt. Und Albert Einstein in Ulm? Das Geheimnis will die Stadt am Sonntag lüften. © Foto: Peter Roggenthin/dpa

Ulm / Jürgen Kanold

Der Konzeptkünstler Ottmar Hörl produziert Berühmtheiten als Skulpturen in Serie. Jetzt kommt Einstein dazu. Aber die Stadt macht ein Riesengeheimnis daraus.

Ottmar Hörl redet nicht gerne um den heißen Brei herum, er ist ein „ästhetischer Dienstleister“. Und so verkauft er Berühmtheiten und Tiere als Kunststoff-Figuren. „Kunst für alle“ heißt sein Geschäftsmodell. Er hat sie alle in Serie für lokale Aktionen und den globalen Markt geformt: Luther, Goethe, Marx, Wagner oder den Dürer-Hasen. Und jetzt Albert Einstein. Aber, psst!, das ist noch ein relatives Geheimnis, das die Stadt Ulm nicht verraten will.

„Als Hommage an das größte Genie des 20. Jahrhunderts hat Einsteins Geburtsstadt Ulm den international renommierten Konzeptkünstler Ottmar Hörl zur Realisierung eines seriellen Skulpturenprojekts im öffentlichen Raum eingeladen.“ So lautet die offizielle Mitteilung einer Aktion unter dem Titel „Mensch Albert“ im Stadtraum Ulm und im Museum Ulm, die am Sonntag beginnt und von einer Ausstellung begleitet wird – das Ganze veranstaltet von der Stadt Ulm in Kooperation mit dem Museum Ulm.

Über Nacht aufgestellt

Es wird zum Auftakt einen „Talk“ geben am Sonntag, 11.30 Uhr, über Einstein und Ulm mit Hörl, Kulturbürgermeisterin Iris Mann und Stadtarchiv-Chef Michael Wettengel. Werden also die Ulmer und all die Passanten plötzlich über sich magisch in Lichtgeschwindigkeit materialisierende Einstein-Figuren stolpern? Und wie sieht eigentlich die Einstein-Skulptur aus, von der so konkret noch gar nicht die Rede sein darf?

Hörl und sein Team sind gerade im Stress, am 1. Mai erst waren sie in der Völklinger Hütte. Dort, im ehemaligen Eisenwerk, das zum Weltkulturerbe gehört, stellten sie Arbeiter auf: „Second Life“ heißt diese Multiple-Kunst. Die Bilder gingen schon lange vorher durch die Medien, typisch Hörl: „Ein Projekt im öffentlichen Raum generiert so viel Aufmerksamkeit wie 50 Einzelausstellungen.“ Vom Ulmer Einstein freilich ist noch nichts zu sehen. Es herrscht eine Art Nachrichtensperre. „Wir durften auch in unseren Newsletter nichts schreiben“, sagt Cornelia Regner-Hörl, die Ehefrau des Konzeptkünstlers und zuständig für den Online-Shop. Das sei der Wunsch des Veranstalters, es solle „für alle Beteiligten ein Überraschungsschlag“ werden.

Vor ziemlich genau einem Jahr freilich hatte Hörl unter dem Titel „Referenz“ eine Ausstellung in der Galerie Schrade Schloss Mochental. Natürlich drängte sich schon damals, so nahe an Ulm, die nicht ganz originelle Frage auf: Und wann kommt endlich der Einstein dran? Hörl antwortete, wie berichtet, sehr offen: Ja, auf Einladung der Ulmer Museumschefin Stefanie Dathe habe er eine Figur kreiert. Der Einstein stehe schon fertig in der Gießerei in Coburg.

Geplant war die Aktion in Ulm für den vergangenen Herbst. Es wisse ja kaum einer, dass Einstein in Ulm geboren sei, so biete ein multiples Projekt für die Bevölkerung doch die Möglichkeit einer „schönen Identifikation“ mit der Berühmtheit. „Ein Denkmal zu machen, ist viel langweiliger“, erzählte Hörl der SÜDWEST PRESSE in Mochental.

Was ist seither passiert? Auf jeden Fall ein neues Interesse an Albert Einstein: ob da nun mehr oder weniger euphorisch die Fundamente des Geburtshauses ausgegraben worden sind im Sedelhöfe-Loch oder auch über ein Wissenschaftsmuseum Gedankenspiele betrieben werden. Jetzt gibt‘s zumindest mal bald den Kunststoff-Einstein.

„Warum Kunst?“ heißt eine große Ausstellung, die morgen im Museum Ulm und in der Kunsthalle Weishaupt eröffnet wird. Warum folgt sofort die Hörl-Show, aber werbetechnisch so unterbelichtet? Auch im Programmheft für den Museumstag am 13. Mai, das am Mittwoch vorgestellt worden ist: kein Wort davon. „Warum Kunst?“ – diese Frage passt allemal, vom Löwenmenschen bis zum Hörl-Einstein. Aber warum diese Marketing-Strategie? Die Stadt schweigt, hofft auf den möglichen Überraschungscoup. Und Kulturbürgermeisterin Iris Mann auf Anfrage: „kein Kommentar“.

Hörl nennt im Übrigen seine Unterhaltungskunst im öffentlichen Raum „Kommunikationsprojekte“. In Ulm beginnt dieses wirklich erst am Sonntag.