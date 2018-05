Kunstaktion Hörls Einstein-Figuren in Ulm eingetroffen

Ulm / swp

Hochgeheim ist die Aktion des Konzeptkünstlers Ottmar Hörl, die am Sonntag in Ulm stattfinden soll. Jetzt sind die Einstein-Figuren eingetroffen.

Am Wochenende will der Konzeptkünstler Ottmar Hörl mit einer Aktion zu Albert Einstein in Ulm für Aufsehen sorgen. „Als Hommage an das größte Genie des 20. Jahrhunderts hat Einsteins Geburtsstadt Ulm den international renommierten Konzeptkünstler Ottmar Hörl zur Realisierung eines seriellen Skulpturenprojekts im öffentlichen Raum eingeladen“, heißt es in einer offiziellen Mitteilung der Stadt Ulm. Weitere Details sind streng geheim.

Am Freitag sind die Einstein-Skulpturen in der Stadt eingetroffen. Wie unser Reporter entdeckt hat. Gut verpackt in Kartons wurden sie mit Hilfe des Boys Choir aus Drakensberg, der zurzeit in der Stadt zu Gast ist, ins Rathaus transportiert. Am Sonntag startet die Kunstaktion „Mensch Albert“.