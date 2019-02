Theater Hören statt sehen

Ulm / hep

Theater sollen barrierefrei werden, nicht nur für Rollstuhlfahrer. Die Hörgeräte von Menschen mit Gehörproblemen werden im Großen Haus des Theaters Ulm schon von Induktionsspulen angesteuert. Jetzt startet das Theater eine Initiative, die auch für Blinde oder Besucher mit Sehschwächen den Besuch einer Vorstellung attraktiver machen wird: Audiodeskription.

Die kennt man vom Fernsehen und von Filmen: Da wird auf einer speziellen Tonspur von einem Kommentator erklärt, was auf der Leinwand oder dem Bildschirm zu sehen ist – ohne die Tonspur zu stören. Also in den Pausen zwischen den Dialogen.

Eine der Firmen, die solche Tonspuren herstellen, ist die Hörfilm in München. Und die wird auch fürs Theater Ulm tätig werden. Allerdings live, wie Marion Hollerung von der Hörfilm erklärt. Das heißt: Bei den Aufführungen wird ein Kommentator im Theater die Szenenbeschreibungen sprechen, die auf spezielle Kopfhörer übertragen werden, die Sehbehinderte ausleihen können. Ansonsten ist alles wie beim Kino. „Wir schauen uns die Inszenierung vorher an, zeichnen ein Video auf und schreiben dann die Kommentare.“ Ob das auch ausreicht, um einem Sehbehinderten die Szene zu beschreiben, überprüft bei Hörfilm eine blinde Kollegin. „Sie beurteilt, ob und wie nachgearbeitet werden muss.“

10 bis 15 Euro pro Minute

Was kostet so etwas? „Beim Film kann man mit 10 bis 15 Euro pro Filmminute rechnen“, sagt Marion Hollerung. Fürs Theater sei es etwas günstiger. Da stehe man noch am Anfang, aber immer mehr Theater nutzten den Service ihrer Firma, sagt Hollerung: in München etwa das Metropoltheater, die Kammerpiele, das Residenztheater – und jetzt eben auch Ulm. Die erste Aufführung mit Audiodeskription soll am 5. März Ferdinand von Schirachs „Terror“, eine weitere Aufführung am 27. Juni die Wagner-Oper „Der fliegende Holländer“ sein.

Möglich wurden diese kommentierten Aufführungen durch das Sponsoring der Otto-Kässbohrer-Stiftung und der Stiftung Berufsbildungswerk P.J. Wieland. Unterstützung gibt es durch den Inklusionsbeauftragten der Stadt.

Info Wer den Audiodeskriptions-Service nutzen will, sollte ihn bis spätestens eine Woche vor der Vorstellung reservieren, damit ausreichend Geräte zur Verfügung gestellt werden können. Gegen Abgabe eines Pfandes erhalten die Nutzer einen Kopfhörer bei der Leiterin des Besucherservices am Stand des Programmverkaufs. 15 Minuten vor Vorstellungsbeginn gibt es eine detaillierte Beschreibung des Bühnenbildes und der handelnden Personen durch den Produktionsdramaturgen.