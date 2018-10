Heiraten in Ulm Mit Supertalent im Ulmer Münster: Hochzeit von Verena und Andreas

Ulm / swp

Verena und Andreas feierten ihre Traumhochzeit im Ulmer Münster mit Supertalent Thomas Stiebe.

Unsere Kennenlern-Geschichte

Wir haben uns unter unangenehmen Umständen kennengelernt, da ich Verena kennenlernte in der Trauerzeit als ihr Vater verstorben war. Verena ist in Suppingen aufgewachsen. Das lustige ist, das wir beide in Ulm geboren sind. Andreas ist in Ulm aufgewachsen. Ein paar Tage später hat es schon gefunkt gehabt. Am 22.08.2015 sind wir zusammengekommen, also paar Tage später nach dem Stadtfest. Wir waren gerade zusammen gekommen, musste Andreas beruflich weg. Nach ein paar Wochen kam er wieder, früher als gedacht und wir sind dann innerhalb von 6 Wochen zusammengezogen. Ab da an ging alles sehr schnell bei uns. Erst hatten wir in Ulm gewohnt, da Andreas hier eine Wohnung hatte, da aber Verena wieder aufs Land, in Richtung ihrer Mutter und ihres Bruders wollte, sind wir dann nach kurzer Zeit aufs Land gezogen. Jedoch sind wir vom Land dann doch wieder nach Ulm gezogen und wohnen hier schon etwas länger.

Der Antrag

In der 2. Ulmer Wohnung folgte dann auch der Heiratsantrag. Keiner wusste Bescheid, außer Andreas, sodass keiner etwas heraus plappern konnte. Die Gefahr war ihm zu groß. Andreas wollte den Antrag ursprünglich ganz anders planen - besonders. Er wollte mit einem Herz aus einer Stahlkonstruktion in der Friedrichsau, weil wir dort öfters spazieren gingen, einen Antrag machen. Das Herz mit Rosen oder beleuchtet. Aber dazu hatte er keine Zeit, da Verena ständig um ihn herum war, immer neugierig war und die Wochen bevor der Antrag statt fand, sich auch noch dachte, dass Andreas sie nicht mehr liebe, weil er immer komischer wurde. Komischer vor Aufregung und was sagt Verena wohl? Wird Sie wohl ja sagen so schnell nach den paar Jahren? Deshalb wurde der Antrag zuhause gemacht, da seine Mutter leider nie „dicht halten“ konnte und weil Andreas nicht genau wusste, was Verenas Mutter von der Idee hält. Also hat er das alles schön leise und allein geplant. Die Angst war ihm im Gesicht gestanden. Dann welcher Ring, welche Größe? Alles allein planen war für ihn als Mann doch erst mal komisch, da sonst die Planungen und organisatorischen Dinge Verena erledigt oder beide gemeinsam. Da wir eigentlich alles gemeinsam machen, war es für uns beide komisch, die Wochen vor dem Antrag. Wir waren uns einfach sicher, da wir uns blind verstehen und von Anfang an die Tiefen gemeinsam gemeistert haben. Bei uns ging alles sehr schnell, das Zusammenziehen, die Hochzeit, aber wir lieben uns und wissen wie der andere tickt. Wir passen mehr als 100% zusammen. Wir sind beide vom Sternzeichen Zwilling und denken sehr oft das selbe.

Die Hochzeitsvorbereitungen

Wir haben uns entschlossen, am Samstag, den 18.08.2018 zu heiraten. Wir haben uns entschieden, dass wir im Ulmer Münster heiraten, da die Eltern von Verena sowie Oma und Opa von Verena dort schon geheiratet haben. Da Verena von Beruf Eventmanagerin ist, war es für uns keine stressige Vorbereitungszeit, sondern eine sehr angenehme Vorbereitungsphase. Sie wusste genau, wann wir was in Auftrag geben müssen. Wir hatten das Standesamt in Ulm sowie die Kirche das Ulmer Münster und die Feier im Bootshaus alles an einem Tag durchgezogen, da wir nur ein Hochzeitsdatum wollten. Wir hatten zudem die Hochzeitsmesse in Ulm, Stuttgart und Friedrichshafen besucht, jedoch waren wir von allen Messen sehr enttäuscht, da wir auf diesen Messen das "gewisse Etwas" gesucht hatten. Wenn man vom Beruf sehr kreativ ist, dann hat man Ansprüche und es war für Andreas nicht immer einfach, da Verena immer alles Besonders und außergewöhnlich wollte. Puh, was hat Andreas das manchmal Nerven gekostet, als Verena sagte, jetzt haben wir alles fertig und ein paar Tage später hatte Sie wieder eine Idee oder warf wieder alles über den "Haufen". Es musste besonders werden, denn es war schon schwierig genug für uns beide, vorallem für Verena, da Sie ihren Papa nicht mehr hat. Leider ist er vor ein paar Jahren verstorben und Verena war ein Papa Kind. Diesen großen Schritt an unserem großen Tag der Hochzeit ohne Ihren Papa war schwer. Jedoch hat Andreas ihr reichlich zur Seite gestanden sowie auch die Geschwister von Ihr. Die Besonderheiten haben es auch möglich gemacht, diesen Tag auch ohne Papa zu feiern. Wir hatten deshalb in der Kirche von den verstorbenen wie Verenas Papa und Oma und Opa ein Bild aufgestellt mit dem Titel dabei "Ihr wärt heute hier, wenn der Himmel nicht so weit weg wäre". Ein ganz besonderer Gast und Teil von Verena hat an diesem Tag gefehlt - ihr Papa. Deshalb wollte Sie trotzdem, dass Ihr Papa „dabei“ ist und wir hatten ein Memorial an den Brautstrauß fixieren lassen, sodass er immer ein Teil davon ist.

Die Trauung mit Supertalent Thomas Stiebe

Standesamt Ulm - es war ein sehr schöner Trauungsraum, die passenden Blumen extra für uns vorbereitet, die Standesbeamtin sehr nett und es war keine Null-acht-Fünfzehn Rede von ihr. Sondern mit sehr schönen Zitaten gefüllt. Das außergewöhnliche war, dass Andreas den Nachnamen von Verena angenommen hat, worüber es auch mit seiner Familie Ärger gab. Jedoch hatten wir uns für den Nachnamen von Verena entschieden. Als die Standesbeamtin Herr Krumm aufgefordert hat, zu unterschreiben, stand Verenas Bruder wie gewohnt auf, jedoch war Andreas gemeint. Andreas aber fühlte sich erst nicht angesprochen - ungewohnt einen anderen Nachnamen auf einmal zu tragen. Die Standesbeamtin und wir mussten deshalb viel lachen.

Anschließend gingen wir zum Ulmer Münster. Da war an dem Tag auch noch das Stadion Spiel in Um (Ulm gegen Eintracht Frankfurt). Ulm gewann! Und alles war polizeilich abgeriegelt. Wir kamen kaum durch die Stadt. Beim Ulmer Münster hatten wir dann unsere Trauungskerze aufgestellt, unseren super netten Pfarrer aus Merklingen, Herr Küttner, gesehen und waren erleichtert, dass er uns traut. Er ist ein weltoffener Pfarrer, ein Mensch der uns verstand, ein Wegbegleiter bis zum Tag der Hochzeit, ein Mutmacher und so ein lieber Mensch, worauf wir hinfieberten, weil wir wussten, er macht unsere Trauung perfekt.

Den Einzug hatte Verenas jüngerer Bruder mit Verena gemeinsam gemacht. Er stand ihr zur Seite und ersetzte sozusagen ihren Papa. Verenas jüngerer Bruder Julian bedeutet Verena alles, wobei auch ihr älterer Bruder Manuel immer für Sie da ist. Beim Einzug hatte der Orgelspieler das Lied von Yiruma "river flows in you" gespielt. Zu der Trauung hatten wir musikalische Untermalung von Herr Thomas Stieben bekannt aus der Fernsehserie "Das Supertalent" und die Sängerin Jasmin Seclaoui. Thomas Stieben sang die Lieder "All of me" von John Legend, "Dir gehört mein Herz" von Phil Collins und "You raise me up" von Westlife. Zum Auszug sang Thomas Stieben "Halleluja". Jasmin Seclaoui sang das Lied "Ave Maria". Die Trauung war sehr emotional und modern. Wir sangen mit unseren Gästen das Lied "Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer". Es war eine Trauung die man nicht hätte schöner gestalten können - sie war einmalig, sie war perfekt-sie hat voll zu uns gepasst - sie war unvergesslich. Nach dem wir den Auszug aus der Kirche hatten, gratulieren unsere Gäste und wir haben noch weiße Tauben fliegen lassen.

Hochzeitsfeier im Bootshaus

Anschließend sind wir zum Bootshaus in Ulm an der Donau um dort unsere Hochzeit weiter zu feiern. Wir hatten sämtliches Rahmenprogramm wie - Jasmin Seclaoui mit den Liedern Christine Peri "a thousand years", Michele "Kleine Prinzessin" da Verenas Eltern das Lied für ihre Tochter immer bestimmt hatten, Silbermond "Ja", Helene Fischer "Unser Tag" und von Christina Stürmer "Seite an Seite"- dazu hatten wir einen Panflötenspieler der die Lieder auf seiner Panflöte spielte: "Der einsame Hirte", "My haart will go on", "the rosé", "el condor pasa", "Sound of silence", "You raise me up!.

Wir hatten eine 3-stöckige Hochzeitstorte mit einem Brautpaar aus Schokolade, eine Obsttorte die einer art dreistöckig glich aus lauter Spießen, die Gäste waren von der Obstspießtorte so begeistert und feierten diese, das war gigantisch, und wir hatten einen Obstkuchen als Herz geschenkt bekommen von Verenas Mama. Dazu hatten wir auch Cake-Pops als Braut und Bräutigam deklariert.

Passend dazu hatten wir Gastgeschenke aus Kartonage mit Braut und Bräutigam und für die Gastgeschenke gab es zusätzlich als Tischkarten keine normale Tischkarten, denn es musste für Verena wieder außergewöhnlich sein – ihr Job hat unseren Geldbeutel Budget gekostet =) – es waren Portraitzeichnungen, die wir von einem Zeichner für jeden Gast einzeln extra anfertigen und malen ließen. Die Gäste waren auch über diese Gastgeschenke überwältigt. Dazu gab es noch Kochlöffel, da die Liebe durch den Magen geht. Zum Sektempfang hatten wir extra für uns, also das Brautpaar ein Anzug und ein Schleier gekauft um unsere Sektgläser nochmals besonders hervorzuheben.

Beim Bootshaus hatten wir für unsere geschlossene Gesellschaft einen Innenraum und die Terrasse. Auf der Terrasse fand der Hochzeitstanz zu "Bed of roses" von Bon Jovi und von Ed sheran "Perfect" statt.

Wir hatten dazu auch noch eine Fotobox, die bei unseren Gästen richtig gut angenommen wurde und viele lustige Bilder entstanden sind, die Sie gleichzeitig in unser Gästebuch einkleben konnten. Auch hatten wir den Verkauf der Hochzeitszeitung und Spiele wie Macarena Tanz, Ententanz, wer kennt wen besser, Brautstrauß werfen, ein Rätsel für die Gäste und was Sie dem Brautpaar wünschen - für Stimmung war genug da - es gab Reden, Geschenke, besondere Tänze mit der Braut und dem Opa oder der Braut und dem Cousin, die Stimmung war sehr lustig.

Am Abend hatten wir noch Knicklichter und Wunderkerzen angezündet sowie ein kleines Feuerwerk gezündet mit dem Datum: 18.08.2018

Tragödie vor der Hochzeit

Die Tragödien vor der Hochzeit waren, dass beide Familien verrückt spielten, beide Familien nicht zur Hochzeit kommen wollten, dann wieder doch, und die Strapazen gingen uns sehr nahe, da wir doch mit unseren engsten der Familie feiern wollten und diese nicht kommen. Es war doch schwer genug ohne Verenas Papa die Hochzeit zu feiern, dann noch dieses Drama. Dann wollte der Orgelspieler zwei Wochen vorher unser Einzugslied nicht mehr spielen, sondern irgendein Lied das Klang, als wären wir bei einer Beerdigung. Unser Pfarrer bekam aber den Orgelspieler doch noch dazu, unser gewünschtes Einzuglieds zu spielen. Dann haben wir um Thomas Stieben kämpfen müssen, da er an diesem Tag auf einer anderen Hochzeit schon geplant war und bei uns mit Hochdruck kam damit er es natürlich noch zur anderen Hochzeitsgesellschaft schafft.

Highlight der Hochzeit

Das Highlight war der Brauttanz mit Verenas Opa, Opas ganzer Stolz und Verenas Cousin, der mit seinem „Mambo“ Verenas Hüften ordentlich geschwungen hatte. Auch ein Highlight war für mich, dass Verenas älterer Bruder in der Kirche beim Einzug Tränen weinte, da Sie ihn sonst nie weinen sieht. Meine Mutter natürlich ein Wasserfall der Tränen. Auch Andreas Mama war sehr emotional gestimmt.

Für uns war es eine Traumhochzeit – es war alles zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort – es war mehr als perfekt. Deshalb eine wirkliche Traumhochzeit.

Dieser Text wurde der SÜDWEST PRESSE von Verena und Andreas Krumm zugeschickt.

