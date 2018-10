Heiraten in Ulm Fischmund beim ersten Kuss: Hochzeit von Stefanie und Renzo

Heiraten in Ulm

Ulm / swp

Stefanie wurde von Renzo beim ersten Kuss so überrumpelt, dass sie vor lauter Schreck einen Fischmund machte. So schlecht kann das aber nicht gewesen sein, denn geheiratet haben die beiden im Gerber Park Bootshaus in Uhingen.

Unsere Kennenlern-Geschichte

Eigentlich hat in unser Auto niemand mehr reingepasst als wir zum Konzert auf den Hockenheimring fuhren, aber mein Schwager meinte wir müssen Renzo noch abholen. Ich dachte nur "na toll, eh schon so eng hier und jetzt der auch noch". Auf dem Konzert haben wir nicht soviel miteinander geredet, da ich sowieso einen Freund und wenig Interesse hatte. Erst nach dem Konzert haben wir uns Bilder geschickt und als ich wieder solo war habe ich angefangen täglich mit ihm zu schreiben. Als wir uns dann das zweite Mal trafen, kam es zum ersten Kuss, mit dem er mich direkt vor meiner Garderobe direkt überrumpelt hat und ich dabei einen totalen Fischmund machte. War mir das peinlich.😂

Dieser Text wurde der SÜDWEST PRESSE von Stefanie Unger und Renzo Delange zugeschickt.

