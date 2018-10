Heiraten in Ulm Über Umwege zum Glück: Hochzeit von Silke und Uli

Ulm / swp

Silke und Uli teilten sich ein Bayern Ticket und gingen aufs Oktoberfest. Erst fünf Jahre später trafen sie sich wieder und wurden ein Paar.

Unsere Kennenlern-Geschichte

Wir haben uns am Bahnhof in Ulm kennengelernt. Ich, Silke, und meine Schwester wollten nach München aufs Oktoberfest. Uli und ein Kumpel kamen auf uns zu und fragten, ob wir zusammen ein Bayern Ticket nehmen, da wir so aussehen würden, wie wenn wir auch aufs Oktoberfest wollen. Warum nicht? Gesagt, getan. Bei der Fahrt nach München fiel uns ein, dass wir ja zusammen zurück müssen, wegen dem Ticket 🙄. Also tauschten wir Handynummern aus. Den Abend verbrachten wir zuerst zusammen allerdings sagte ich Uli, dass ich in einer angehenden Beziehung bin und wir es also auf freundschaftlich belassen. Meine Schwester und ich zogen zwischendurch alleine los. Aber zum Heimfahren trafen wir uns wieder. Uli sorgte sich rührend um mich und brachte mich und meine Schwester sicher heim. Danach hatten wir keinen Kontakt mehr. Fünf Jahre später war ich Single, mit meiner Schwester auf dem Weinfest in Ulm, danach in der Altstadt. Wen trafen wir? Genau... Uli! Wir hatten einen tollen Abend, dann brach der Kontakt nicht mehr ab. Nach neun Monaten kamen wir zusammen, zwei Jahre später haben wir geheiratet, am 6. Juli 2018. Mich mit vier Kindern 😍

Dieser Text wurde der SÜDWEST PRESSE von Silke und Uli Schwarz zugeschickt.

