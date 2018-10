Heiraten in Ulm Donauturm, Starkbierfest, Ulmer Flieger: Hochzeit von Katja und Marc

Ulm / swp

Katja und Marc lernten sich über das Internet kennen und verbrachten elf gemeinsame Jahre, bis sie sich entschlossen haben zu heiraten.

Unsere Kennenlern-Geschichte

Wir haben uns 2006 über das Internet (ICQ) kennen gelernt. Katja war damals 16 und ich 19. Danach haben wir uns unter anderem auf der Plattform team-ulm unterhalten. Nach fast einem Jahr Kontakt durch das Internet und später auch über das Handy kam es dann Anfang April 2007 zum ersten Treffen. Dieses fand im Donauturm in Ulm statt. Es gab ein paar anfängliche Schwierigkeiten. Ich war mit dem Ulmer Footballteam unterwegs und als Katja mich in diesem "Haufen" entdeckt hat, hat sie sich erst nicht getraut mich anzusprechen bzw. dachte sie nicht dass ich sie auch gesehen habe. Es war schon fast zum Scheitern verurteilt aber ich habe die Situation recht schnell erkannt und löste mich von der Gruppe um Katja anzusprechen. Wir haben schon beim Schreiben und telefonieren festgestellt, dass wir auf einer Wellenlänge sind. Wir haben uns damals schon ineinander verknallt, obwohl wir uns bis dahin noch nicht persönlich gesehen hatten. Danach gab es ein weiteres Treffen am 30.04.2007 auf dem Starkbierfest in Söflingen. Auch dieses Unterfangen stellte sich nicht unbedingt als leicht dar. Das Fest war schon ziemlich überfüllt und das Sicherheitspersonal ließ niemanden mehr rein. Nachdem meine Kumpels versucht hatten sich unter den Gittern durchzuschmuggeln und dabei erwischt wurden, dachten wir wieder, dass es nicht klappen würde. Allerdings hat Katja ihren Charme beim Türsteher spielen lassen und so durfte ich dann doch noch auf das Fest. Wir haben schnell gemerkt, dass es einfach passt und warum dann noch Zeit verlieren? Einen Tag später am 01. Mai war es dann auch schon offiziell und wir waren ein Paar. Nach 3 Jahren Beziehung sind wir dann zusammengezogen und im Jahr 2015 kam dann der Heiratsantrag. Am 26.05.2018 und mit elf Jahren Beziehung war es dann endlich soweit und wir haben es auch auf dem Papier offiziell gemacht und unsere Hochzeit mit unseren Familien und Freunden gefeiert.

Dieser Text wurde der SÜDWEST PRESSE von Katja und Marc Reule zugeschickt.

