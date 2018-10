Heiraten in Ulm Nach elf Jahren Beziehung: Hochzeit von Julia und Stephen

Ulm / swp

Als Jugendliche lernten sich Julia und Stephen durch einen gemeinsamen Freund kennen.

Unsere Kennenlern-Geschichte

Also ursprünglich haben wir uns ja bereits das ein oder andere Mal im Donauturm in Ulm gesehen (womöglich aufgrund des Alkoholgehaltes nicht ganz bewusst). An einem Wochenende hat ein gemeinsamer Freund (Tobi) dann, als wir in unserem jeweiligen Freundeskreis am Abend auf der Suche nach einer gemeinsamen Partylocation waren, hat der Tobi dann durch seine Einladung den Mädels gegenüber, dafür gesorgt, dass wir ein wenig später nach diesem Treffen in die Kultbar (waren davor und danach nie in dieser Location) gegangen sind. Dort haben wir uns dann kennengelernt. Damals waren wir 16 und 17 Jahre alt. Trotz Startschwierigkeiten (Julia war zu Beginn ein Jahr in Amerika) sind wir mittlerweile seit über elf Jahren zusammen und seit dem 03.11.2017 glücklich verheiratet.

Dieser Text wurde der SÜDWEST PRESSE von Julia und Stephen Breitmaier zugeschickt.

