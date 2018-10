Heiraten in Ulm Nach sieben Jahren „Testphase“: Hochzeit von Jessica und Tobias

Ulm / swp

Jessica und Tobias lernten sich in einem Ulmer Club kennen und verbrachten sieben gemeinsame Jahre, bis sie sich das Ja-Wort gaben.

Unsere Kennenlern-Geschichte

Kennengelernt haben wir uns in einem ehemaligen Ulmer Club (Nachtkommune) und es war Liebe auf den ersten Blick. Nach unzähligen Nachrichten, einigen Dates und unserem ersten Kuss begann unser gemeinsamer Weg. Nach 7 Jahren "Testphase" hatte sich Tobias dazu entschieden seine Prinzessin zu heiraten. In Form einer Minischnitzeljagd in unserer gemeinsamen Wohnung erfolgte der Antrag. Am 01.09. und 02.09.2017 haben wir uns das kleine aber bedeutsame Wort "Ja" gesagt.

Dieser Text wurde der SÜDWEST PRESSE von Jessica und Tobias Körber zugeschickt.

Das könnte dich auch interessieren