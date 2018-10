Heiraten in Ulm „Wurde auch mal Zeit!“: Hochzeit von Jenny und Christian

Heiraten in Ulm

Am Abend ihrer Hochzeit zogen sich Jenny und Christian kurz zurück, um fünf Minuten Zweisamkeit zu genießen. © Foto: Shooting-Fabrik Fulda

Christian fragte im Skiurlaub 2017 die Frage aller Fragen. „Wurde auch mal Zeit!“ fand Jenny.

Unsere Kennenlern-Geschichte

Wir haben uns 2013 über das Internet kennen gelernt und kamen recht schnell zusammen. Anfangs schien es nur eine Sympathie zu sein, doch die Liebe entwickelte sich rasend schnell. 2015 kam dann eine kleine französische Bulldogge in unser Leben, die den Alltag komplett auf den Kopf stellte. Uns wurde klar, wir können aufeinander zählen und möchten uns ein Leben ohne den anderen nicht mehr vorstellen. Im Februar 2017 hat sich Christian dann endlich gepackt und Jenny den Antrag im Skiurlaub gemacht – wurde auch mal Zeit! Am 18.08.2018 haben wir auf Schloss Bieberstein in Langenbieber geheiratet und hatten eine mega schöne Feier. Wir danken unserer Familie, Freunden und Bekannten die uns einen unvergesslichen Tag schenkten!

Dieser Text wurde der SÜDWEST PRESSE von Jenny und Christian Beck zugeschickt.

