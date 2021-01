Das Tauwetter lässt den Wasserpegel von Donau und Iller ansteigen. Daher haben die Stadt Ulm und Neu-Ulm Rad- und Fußgängerwege entlang der Flüsse gesperrt.

Wie die Stadt Ulm mitteilt, hat der städtische Baubetriebshof aufgrund der aktuellen Wasserstandsmeldung der Hochwasserzentralen Bayern und Baden Württemberg den Donauradweg vorsorglich zwischen Donautal (ehemaliges Bewährungswohnheim) und Unterem Donauturm beziehungsweise SSV HaLo Sportzentrum gesperrt, ebenso den tieferliegenden Bereich rund um den Oberen Donauturm.

Der Weg wird voraussichtlich bis Montag gesperrt bleiben. Wie üblich werden die EBU die Rad- und Fußwege reinigen und wieder freigeben.

Wege entlang der Donau auch auf Neu-Ulmer Seite gesperrt

Auch die Stadt Neu-Ulm rechnet anhand der aktuellen Wettersituation in den kommenden Tagen mit einem Anstieg des Wasserstrands in Donau und Iller. Entsprechend der Prognosen des Hochwassernachrichtendienstes Bayern könnte im Laufe des Tages in Neu-Ulm die Meldestufe 1 und 2 erreicht werden. Die Stadt Neu-Ulm hat daher den Radwanderweg entlang der Iller zwischen der Illerbrücke und der Adenauerbrücke gesperrt. Die Feuerwehr beobachtet die Situation im Bereich der Geh- und Radwegunterführung Gänstorbrücke. Sobald die Meldestufe 2 erreicht wird, wird die Unterführung ebenfalls gesperrt. Je nach Pegelstand kann es auch sein, dass Wege entlang von Donau und Iller gesperrt werden müssen.