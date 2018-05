Pfuhl Museumsfreunde finden historische Postkarten

Neu-Ulm / Bernd Rindle

Die Museumsfreunde Pfuhl sind auf historische Postkarten gestoßen. Darunter sind Raritäten.

Post von den Museumsfreunden aus Pfuhl: Im Zuge des kommenden Neu-Ulmer Stadtjubiläums haben sich die rührigen Pfuhler einmal mehr in der Vergangenheit umgetan und sind dabei auf historische Postkarten gestoßen. Karten, die samt und sonders Pfuhler Ansichten zeigen und auch tatsächlich einmal im Umlauf waren.

Dass sie wieder in den Stadtteil zurückgefunden haben, liegt an dem ortsbekannten Steinmetz Günter Heimann, der zu seinen Lebzeiten Postkarten gesammelt hat. Seine Frau Hilde kam nun auf die Idee, die Ansichtskarten der Öffentlichkeit zu präsentieren, was in Zusammenarbeit mit Reinhard Raats, der die Dokumentation grafisch aufbereitete, nun Wirklichkeit geworden und fortan im Museumsstadel zu sehen ist: 74 Postkarten mit Vorder- und Rückseiten, vergrößert auf das A4-Format.

Raritäten gefunden

Darunter finden sich Raritäten wie die Darstellung des einst als Ausflugslokal und Biergarten beliebten „Steinhäule“ aus dem Jahr 1897 oder kolorierte Grüße aus dem „Maxl-Bräu-Keller“ von 1916. Überhaupt scheinen gastronomische Betriebe gern genommene Motive jener Fotografen zu sein, die einst durch die Lande zogen und den Gemeinden ihre Abzüge als mögliche Postkarten anboten. So ist neben dem Saalbau nebst „Gastgarten“ auch der „Sonnenkeller“ zu sehen, als er noch „Gasthaus und Brauerei zur Sonne“ hieß.

Gleichwohl kommen Szenen des weniger freundlichen Miteinanders zum Vortrag, wie beispielsweise der „Angriff der württembergischen Dragoner“ in der Schlacht bei Neufchateau auf einer Feldpostkarte aus dem Ersten Weltkrieg. Auch der „Infanterist Karl Erne“ schrieb aus dem Feld an „Fräulein“ Elise Pflüger: „Liebe Schwester! Viele Grüße aus dem Kampfgebiet sendet Dir Dein Bruder. Schicke mir auch die genaue Adresse von Schorsch, daß ich ihm auch einmal ein Kärtchen schicken kann. Mit Gruß an alle, Karl“. Die damals gültige Anschrift des Absenders aus dem Feld lautete übrigens „Schützengraben 2.10.15“.

Einen Weltkrieg später meldete sich einer der damals bekanntesten Pfuhler Bürger ebenfalls via Feldpostkarte, nachdem er kurz nach dem Kriegsbeginn in die Wehrmacht eingezogen worden war: es war der langjährige Lehrer und spätere Direktor der Volksschule, Theo Volk. Was er und die vielen anderen Postkarten-Autoren in Sütterlinschrift zu sagen hatten, hat Reinhard Raats zum besseren Verständnis in lateinische Schriftzeichen übersetzt.