Ulm/Neu-Ulm / kö

Trotz des Staus auf der A 8 hatte sich am Donnerstagabend viel Prominenz auf den Weg nach Stuttgart gemacht. Im Mercedes-Center, lediglich einen Steinwurf von der Daimler-Zentrale entfernt, wurde vor 400 Gästen der Niederlassungsleiter für Württemberg, Manfred Hommel, verabschiedet. Er war bis 2013 Chef in Ulm/Neu-Ulm, hatte den Standort in Schwaighofen eröffnet und die Oldtimer-Rallye Donau Masters ins Leben gerufen. So war auch OB Gunter Czisch – selbst Rallye-Teilnehmer – vor Ort, aus Schwäbisch Gmünd auch sein Kollege Richard Arnold.

Tagesschau-Sprecher Jan Hofer moderierte die Veranstaltung, bei der Hommel auch den früheren VfB-Star Hansi Müller begrüßte, zudem Unternehmer wie Werner Utz von Uzin und Thomas Brackvogel als Geschäftsführer der Neuen Pressegesellschaft. Wegen Hommels Engagement für Rettungskräfte hielt sogar der Präsident des Deutschen Feuerwehrverbands, Hartmut Ziebs, eine Laudatio auf ihn.

Größte Verkaufseinheit

Die Chefin des deutschen Mercedes-Vertriebs, Sabine Kohleisen, würdigte Hommel als „Vertriebler mit ganzem Herzen“ und begnadeten Netzwerker. Er sei stets „kantig“ und „nicht angepasst“ gewesen. Auf diese Weise führte Hommel die größte deutsche Vertriebseinheit von Mercedes mit 1200 Mitarbeitern und mehr als einer Milliarde Euro Umsatz.

Aus seinem engsten Freundeskreis nannte ihn IHK-Vizepräsident Harald Seifert ein Vertriebsgenie. Er berichtete eine Anekdote, nach der ein gestandener Unternehmer einmal vor Hommel hingekniet sei, um den Zuschlag für einen seltenen Sportwagen zu erhalten.

Die Freunde im Club der „Ahnungslosen“, darunter auch Thomas Eifert (Gastromenü) und Berthold Braunger (Architekt), ließen Hommel mit „Hipp hipp hurra“ hochleben. Hommel blieb sich selber treu und forderte die Gäste zum Kauf eines AMG-Sportwagens auf: „Kaufen Sie noch einen Achtzylinder, so lange Sie das Auto nicht elektrisch fahren müssen.“