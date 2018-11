Open Airs Hin und Her um Sting

Treten am 5. Juli in Wiblingen auf: Namika . . . © Foto: David Daub

Ulm / Von Helmut Pusch

Eigentlich hätte dieser Tage die frohe Botschaft verkündet werden sollen, dass Superstar Sting am 27. Juli im Wiley-Areal ein Open-Air-Konzert geben wird. Der Termin war schon vom Tournee-Veranstalter Live Nation bestätigt worden. Das ist in der Branche das Signal, dass alles in trockenen Tüchern ist. War es aber nicht. Denn in der Nacht zum Dienstag bekam das Veranstalter-Trio Allgäu-Concerts, Walter Feucht und Carl­heinz Gern eine Absage. Denn: Sting spiele für eine wesentlich höhere Gage bei den Jazzopen in Stuttgart. „Das ist mir in fast 50 Jahren als Veranstalter noch nicht passiert“, ärgerte sich Carlheinz Gern gestern morgen.

Gestern Nachmittag trudelte dann überraschend die Nachricht ein, dass man sich doch noch ein Neu-UImer Konzert Stings vorstellen könne. „Wir haben noch einmal ein Angebot abgegeben“, sagte Gern dazu.

Alles klar ist dagegen beim Open-Air im Wiblinger Klosterhof. Dort steht jetzt fest, wer außer Foreigner (6. Juli) auftreten wird: Die Bietigheimer Band Pur kommt am 4. Juli, am 5. Juli wird es einen Doppelabend mit Joris und Namika geben. „Ich würde gerne noch ein viertes Konzert anbieten“, sagt Rolf Weinmann von Provinztour und nennt auch einen potenziellen Namen, mit dem er derzeit verhandelt: Van Morrison, den Weinmann in diesem Sommer schon in Schwetzingen präsentiert hatte.

Und der Münsterplatz? Der wird am Wochenende des Schwörmontags bespielt, der 2019 auf den 22. Juli fällt. Traditionellerweise richten die Ulmer Sender Radio 7 und Donau Drei FM die Konzerte im jährlichen Wechsel aus. Dieses Jahr ist Radio 7 an der Reihe, das 2017 in Kooperation mit Weinmann die Scorpions auf den Münsterplatz holte. „Mir hat Radio 7 gesagt, dass sie dieses Jahr alles allein machen wollen“, erklärt Weinmann.

Radio 7 werde den Münsterplatz bespielen, bestätigte dessen Sprecher Markus Horn bereits vor Wochen. Man verhandle mit internationalen Künstlern. Einen Namen gebe es bislang allerdings noch nicht, teilte Horn jetzt mit.

Enge Zeitfenster

Mit den Konzerten Anfang Juli bricht Weinmann mit der Tradition, dem Ulmer Zelt, dessen Spielzeit 2019 am 6. Juli endet, keine direkte Konkurrenz zu machen. „Wir wollten diese Termine auch nicht“, sagt Weinmann. „Aber die Zeitfenster werden immer enger. Wir hatten Pur und Foreigner für Mitte August angefragt. Doch beide Bands hatten nur Termine für Anfang Juli frei.“ Und dass die Konzerte in Wiblingen wirklich eine Konkurrenz zum Zelt seien, sieht Weinmann nur bedingt. „Entscheidend ist ja nicht nur, wann die Konzerte stattfinden, mindestens ebenso wichtig ist der Zeitpunkt, an dem die Tickets verkauft werden.“ Bis das Zelt in den Vorverkauf gehe, sei das Kulturbudget der Zuschauer längst wieder aufgefüllt.

Apropos Budget: „Derzeit werden von den Künstlern irrsinnige Gagen gefordert“, sagt Weinmann. Und trotzdem seien die Tournee der Stars fast alle ausverkauft – oder stünden kurz davor. „Für die Tournee der Eagles gibt es nur noch Tickets für knapp 700 Euro. Und hätte jemand vor zehn Jahren vorhergesagt, dass man für Metallica mittlerweile zwischen 100 und 200 Euro bezahlen muss, hätte man ihn für verrückt erklärt.“ So gesehen habe das Ulmer Zelt sowieso allen Mitbewerbern etwas voraus: seine günstigen Ticketpreise. Dort ist man allerdings wenig amüsiert über die Nachrichten aus Wiblingen. „Bei uns steht das Programm noch nicht komplett, wir müssen halt versuchen, in der letzten Spielzeitwoche ein Kontrastprogramm zu Wiblingen zu bieten“, sagt der Zelt-Hauptamtliche Jan Ilg.