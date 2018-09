Ulm Hilfe für pflegende Mitarbeiter

Ulm / jkl

Sechs bis sieben Prozent aller Mitarbeiter in einem Unternehmen haben einen Pflegebedürftigen in ihrem näheren Umfeld, für den sie sorgen“, sagt Alfons Maurer. „Das sind viele, aber sie sind im Arbeitsalltag wenig sichtbar. Das muss sich ändern.“ Deshalb unterzeichnete Maurer, Vorstand der Keppler-Stiftung, die unter anderem das Seniorenzentrum Clarissenhof in Söflingen betreibt, am Freitag gemeinsam mit den Geschäftsführern der Unternehmen Seeberger und Uzin Utz eine Kooperationsvereinbarung: Pflege und Beruf besser verbinden zu können ist das Ziel der Initiative, die von der Personalleiterin von Seeberger, Sabrina Ring, angestoßen worden war. Die Vereinbarung gilt ab 1. Oktober.

Mitarbeiter der beiden Ulmer Familienbetriebe können sich künftig im Unternehmen an eigens dafür geschulte Pflegelotsen wenden, wenn sie Unterstützung bei der Organisation der Pflege eines Angehörigen brauchen oder die Vereinbarkeit mit dem Beruf klären möchten. In einem weiteren Schritt unterstützt ein so genannter Pflegelotse Plus, der extern vom Seniorenzentrum zur Verfügung steht, bei Bedarf mit Fachwissen.

Platz reserviert

Hinzu kommen Informationsangebote wie etwa Vorträge, bei denen Mitarbeiter in das Thema und in die Problematiken eingeführt werden. „Denn man kann sich meistens nicht darauf vorbereiten“, erklärt Seeberger-Inhaber Clemens Keller. „Die Situation kommt oft unvermittelt.“ Wie etwa bei Schlaganfällen. Um in schwierigen Situation Mitarbeiter entlasten zu können, hat sein Unternehmen deshalb zusätzlich einen Tagespflegeplatz beim Clarissenhof reserviert.

Die Kooperation bringe nicht nur für die Mitarbeiter eine Entlastung, sagt Uzin-Geschäftsführer Julian Utz. „Wer pflegt, spricht oftmals nicht darüber und nimmt die Belastungen in den Berufsalltag mit. Das führt letztlich auch zu Missverständnissen bei der Arbeit.“ Wie viele Mitarbeiter in dieser Situation steckten, sei erst bei einem gemeinsamen Workshop zur Pflege der beiden Unternehmen deutlich geworden. Missverständnisse könnten nun vermieden werde, dafür seien auch die Führungskräfte in den Unternehmen für das Thema sensibilisiert worden.

Pflege müsse insgesamt mehr in den Blickpunkt gerückt werden. „Wir ermöglichen unseren Mitarbeitern beim Thema Elternzeit einiges“, sagte Florian Neymeyer, Personalleiter bei Uzin. „Warum sollen wir das nicht auch bei der Pflege tun?“ Beide Themen seien für die Betroffenen hoch emotional. Alfons Maurer und der Leiter des Seniorenzentrums, Gerhard Fischer, betonten, dass auch sie von der Kooperation, die ein Jahr lang in Workshops vorbereitet wurde, profitieren. „Wir sind Dienstleister im Bereich Pflege, aber wir haben auch Mitarbeiter, die selber privat pflegen“, erklärte Maurer. „Deshalb können auch wir noch einiges darüber lernen, wie Pflege und Beruf vereinbar sind.“

