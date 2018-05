Benefiz Hilfe für Frauen und Kinder

Ulm / Chirin Kolb

Kleine Idee mit großer Wirkung: Mit von Künstlerinnen gestalteten Weihnachtskarten sammelt der Verein „4 Clubs – eine Initiative“ seit vier Jahren Spenden für Frauen und Kinder in Not. 55 000 Euro sind so inzwischen zusammengekommen. Das Geld geht stets an zwei Ulmer Einrichtungen. Die Familienbildungsstätte finanziert damit ein Projekt für Flüchtlingsfrauen und Kinder, und der Arbeitskreis ausländische Kinder (AAK) verwendet das Geld für Hausaufgabenhilfe, Freizeitangebote und sozialpädagogische Unterstützung.

Die Zusammenarbeit mit beiden Einrichtungen habe sich bewährt, sagt die Vereinsvorsitzende Sabine Gum. „Wir haben Partner, die das Geld in unserem Sinn einsetzen.“ Der Verein informiert sich regelmäßig über die Projekte. „Es ist eindrucksvoll, was da geleistet wird“, sagt Brigitte Birkenfeld. „Der Umgang mit den Frauen und Kindern ist wertschätzend, liebevoll und fördernd.“

Unter dem Eindruck der Flüchtlingskrise haben sich 2014 die vier Frauenclubs Inner Wheel Ulm, Zonta Ulm-Donau, Soroptimist Ulm-Donaustadt und Ulm/Neu-Ulm zusammengetan, um zu helfen. So entstanden zuerst die Idee mit den Weihnachtskarten und daraus der Verein „4 Clubs – eine Initiative“. Die Benefiz-Aktion trägt den Titel „Licht der Nächstenliebe“, angelehnt an die Beleuchtung des Weihnachtsbaums, die vom Verein initiiert wurde. Inzwischen liegt der Fokus nicht mehr nur auf Flüchtlingen, sondern generell auf Frauen und Kinder in schwierigen Lebenssituationen.

Das Konzept dagegen ist gleich geblieben. Die Karten werden auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt angeboten, am Stand von Beiselen. Zudem nehmen einige Unternehmen die Weihnachtskarten in größerer Menge für ihre Kunden ab. Der Stand aber bleibt das zentrale Standbein – wenn jeder die Karten erwerben und für die benachteiligten Frauen und Kinder spenden kann, ist die Benefiz-Aktion in breiteren Kreisen der Bevölkerung verankert.

Rund 80 Frauen teilen sich die Einsatzzeiten am Stand, in vier Schichten pro Tag. Das hinzukriegen, sei gar nicht so einfach, sagt Marei von Puttkamer. „Aber sogar Berufstätige haben sich frei genommen, um am Stand zu helfen.“ Das wird auch in diesem Jahr wieder so sein.