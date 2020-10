Die Ulmer SPD-Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis fordert von Innenminister Thomas Strobl eine Studie zu rechtsextremistischen Strukturen in der Polizei. Auch in der Ulmer Polizei ist nun von zwei Verdachtsfällen berichtet worden. Rechtsextremismus sei eine große Gefahr für unsere Demokratie, sagt Mattheis. „Wenn der Staat selbst durch Rechtsextreme infiltriert ist, ist das nochmal schlimmer.“ Baden-Württemberg soll sich daher an der Studie beteiligt, die vom niedersächsischen Innenminister Pistorius angestoßen wurde.

Hilde Mattheis: Rechte Tendenzen müssen identifiziert werden

„Ich bin überzeugt: Der übergroße Teil unserer Polizistinnen und Polizisten steht fest auf dem Boden des Grundgesetzes“, sagt Mattheis. Rechte Tendenzen in der Polizei dürfen gerade deshalb nicht ignoriert werden. Bestätigte Verdachtsfälle müssen identifiziert und aus der Polizei entfernt werden, so die Bundestagsabgeordnete.