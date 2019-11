Es fing alles mit Schlafproblemen und starken Rückenschmerzen an. Weder Physio- noch Osteopathie halfen. Nach Monaten bringt ein MRT die schockierende Klarheit: Norman Roßberg hat Krebs. Die Diagnose: Multiples Myelom, eine seltene, aggressive und unheilbare Form von Blutkrebs. Mit 33 Jahren ist er der zweitjüngste Patient mit dieser Krankheit, den die Uni-Klinik Ulm je behandelt hat. Normalerweise tritt diese Art Blutkrebs erst im Alter zwischen 60 und 70 Jahren auf.

Dann geht alles ganz schnell. Er kommt ins Krankenhaus, ist sechs Wochen ans Bett gefesselt - denn eine falsche Bewegung und er könnte querschnittsgelähmt sein. Es folgen 15 Monate mit Chemotherapie, Bestrahlung und zwei Stammzelltransplantationen aus eigenen Zellen.

Norman Roßberg: „Es soll nicht mein Leben bestimmen“

Heute, etwas mehr als drei Jahre später, gilt der 36-Jährige als krebsfrei. Doch er muss täglich mit der Gewissheit leben, dass der Krebs jederzeit zurückkehren kann. Wie geht er damit um? „Ich lebe damit, aber es soll nicht mein Leben bestimmen“, erklärt Roßberg. Er sei schon immer lebensbejahend gewesen. Aber die Krankheit habe das nochmal verstärkt. „Ich mache mich auch nicht mehr wegen Nichtigkeiten verrückt, achte viel mehr auf mich.“ Er zitiert Moderator Hubertus Meyer-Burckhardt, der Anfang November seine Krebsdiagnose öffentlich gemacht hat: So eine Diagnose „erzieht einen zum Glücklichsein“.

Der Produkt- und Portalmanager aus Ulm engagiert sich ehrenamtlich für das Projekt „Yeswecan-cer“, eine Initiative und App für Krebserkrankte. Außerdem hat er es sich zur Lebensaufgabe gemacht, auf die Erkrankung aufmerksam zu machen und zu zeigen, wie wichtig Stammzellenspende ist. Ein Grund, wieso er am 20. November bei „Hier und Jetzt“ auf RTL 2 zu sehen ist. Die Doku-Reihe begleitet Menschen, die an schwersten Krankheiten leiden und dennoch jeden Tag das Leben spüren möchten. Und das tut Roßberg: „Ich will zeigen, dass man trotz solch einer Diagnose noch einen krassen Lebenswillen haben und sein Leben genießen kann. Und ich möchte den Gesunden ihr tolles Lebens ins Bewusstsein rufen.“

„Hier und Jetzt“: Dreharbeiten in Ulm und Südhessen

Bereits 2017 wurde der Ulmer für eine ähnliche Produktion angefragt, die er allerdings aufgrund der Herangehensweise ablehnte. Bei der jetzigen Anfrage sei das Gefühl von vornherein ein ganz anderes gewesen. „Das Format ist niveauvoll und nett aufbereitet. Ich habe mich während der Dreharbeiten immer gut und respektvoll behandelt gefühlt. Das ganze Team war sehr rücksichtsvoll“, lobt er.

Insgesamt wurde für die Sendung an fünf Tagen gedreht: in Roßbergs Heimat Südhessen bei seinen Eltern und später bei einem Krebs-Lauf, in Ulm beim Umzug in die neue Wohnung mit seinem Lebensgefährten Benni und bei einem Wanderausflug im Tannheimer Tal. Die Dreharbeiten seien wider Erwarten sehr anstrengend gewesen, aber hätten auch Spaß gemacht. Sogar seinem Partner, der anfangs eher skeptisch war. „Benni wollte erst nichts vor der Kamera sagen, hat sich dann aber spontan umentschieden“, erzählt Roßberg.

„Ich kann es ihm mit Worten nicht danken“

Im Januar feiert das Paar seinen zehnten Jahrestag. Zehn Jahre mit vielen Höhen, aber eben auch extremen Tiefen. In seiner schwersten Zeit sei sein Lebensgefährte immer an seiner Seite gewesen: „In zehn Monaten Klinikphase, von denen ich zusammengerechnet vier Monate komplett in der Klinik war, kann ich es an einer Hand abzählen, wann er nicht da war. Und das, obwohl er zu der Zeit noch berufsbegleitend studiert hat“, erinnert sich Roßberg. Eine Tatsache, die ihn heute noch zu Tränen rührt. „Ich kann es ihm mit Worten nicht danken. Und ich kann es auch nicht als selbstverständlich ansehen. Dadurch würde es an Bedeutung verlieren, denn das ist es einfach nicht.“

Die Ausgabe von „Hier und Jetzt“ mit Norman Roßberg läuft am Mittwoch, 20. November 2019 um 21:15 Uhr auf RTL 2.

„Hello Cancer“: Freund dreht Film über Norman Roßberg

Einen kleinen Einblick in Roßbergs Leben mit seiner Krankheit gibt auch das Video „Hello Cancer“, das ein Freund von ihm kurz nach seiner Rückkehr in den Berufsalltag gedreht hat.

HELLO CANCER from Sebastian Weinmann on Vimeo.