Hochschule für Gestaltung HfG: „Das Geld reicht für den Erhalt“

Anlässlich des Jubiläums „100 Jahre Bauhaus“ führt eine „Grand Tour der Moderne“ nächstes Jahr auch zur ehemaligen Ulmer Hochschule für Gestaltung. Max Bill hat den 1953 bis 1955 gebauten Gebäudekomplex entworfen: eine Ikone der Nachkriegsarchitektur, das sicht- und erlebbare Erbe der 1968 geschlossenen HfG. Aber wie gut ist es erhalten?

Als die Universität 2010 auszog, erfolgte eine umfangreiche, aber umstrittene Generalsanierung – nicht nur die neuen blauen Fenster erregten öffentliches Interesse. Vergleichsweise bescheidene sieben Millionen Euro kosteten die Arbeiten, wovon die Stiftung Hochschule für Gestaltung HfG Ulm als Trägerin – in der Nachfolge der Geschwister-Scholl-Stiftung – fünf Millionen Euro selbst übernehmen musste und sich dafür verschuldete, wie der Stiftungsratsvorsitzende und frühere Ulmer Baubürgermeister Alexander Wetzig sagt. In diesem Herbst haben Daniel P. Meister und Dagmar Meister-Klaiber in ihrer Baumonografie „einfach komplex“ nicht nur die Bedeutung der Bill-Architektur gewürdigt, sondern auch den Umgang mit ihr kritisiert. Wetzig nimmt dazu Stellung.

Eine hauptsächliche Aufgabe der privaten Stiftung HfG ist der Erhalt der Gebäudeanlage. Reicht dafür das Geld aus?

Alexander Wetzig: Nachdem die Stiftung sich in den letzten Jahren finanziell konsolidieren konnte, reicht das Geld für den Erhalt der Gebäude.

Was musste die Stiftung an Immobilien verkaufen, um dieser Aufgabe nachzukommen?

Wir haben ausnahmsweise an die städtische Wohnungsbaugesellschaft UWS den so genannten Wohnturm für Studentinnen und Studenten mit angrenzenden Appartements verkauft und uns damit zugleich von einer ganz erheblichen Bausanierungslast befreien können. Danach haben wir einen späteren Doppelhausneubau der 80er Jahre – kein originaler Gebäudebestand aus der HfG-Zeit – an langjährige Mieter veräußert.

Wie geht es weiter mit dem aktuell zu renovierenden Bill-Dozentenhaus, in dem Martin Krampen wohnte? Welche Rolle spielt dabei der Denkmalschutz?

Das Haus 18.2 wird gerade renoviert und danach wieder weiter vermietet. Wir stehen dazu im Kontakt mit der Denkmalschutzbehörde der Stadt Ulm.

Waren die Maßnahmen der 2012 abgeschlossenen Generalsanierung der HfG auch einem Pragmatismus angesichts der dünnen Finanzlage der Stiftung geschuldet? Würden Sie alles wieder so angehen oder gibt es neue Erkenntnisse?

Die Generalsanierung erfolgte nach Maßgabe der Ziele der Stiftung, nämlich der Umsetzung des vom Stiftungsrat beschlossenen neuen Nutzungskonzeptes. Es war auch ein Rückbau möglichst nahe zum Original hin, die blauen Fenster waren dabei ein Kompromiss bezüglich des Sonnenschutzes. An diesen Zielen hat sich nichts geändert. Ebenso hat sich gezeigt, dass unser Nutzungskonzept voll aufgegangen ist. Von daher würden wir das Sanierungskonzept genauso wieder durchführen.

Wäre es eine Überlegung, die Stiftung HfG aufzulösen und damit die Verantwortung für den Erhalt der Gebäude an die öffentliche Hand weiterzugeben? Könnte so das Baudenkmal besser geschützt und unterhalten werden?

Die Stiftung Hochschule für Gestaltung HfG Ulm ist seit ihrer Gründung Anfang der 50er Jahre eine private Stiftung – das ist ein identitätsstiftender „Markenkern“ der Stiftung. Die Frage einer Auflösung der Stiftung und Überführung in öffentliche Hände stellt sich damit grundsätzlich nicht. Schon gar nicht in Bezug auf vermeintlich besseren Schutz und Bauunterhalt: Nach Schließung der HfG war die öffentliche Hand – hier das Land Baden-Württemberg mit seiner Bauverwaltung – im Rahmen der Nutzung der HfG-Bauten durch die Universität Ulm über Jahrzehnte hinweg vollumfänglich zuständig für den Bauunterhalt. Dieser Verpflichtung ist das Land freilich unzureichend nachgekommen, wovon sich jeder nach Auszug der Uni überzeugen konnte.

Welche Rolle kann Max Bills HfG-Gebäude im internationalen Bauhaus-Jubi­läum 2019 spielen?

Eine ganz wesentliche und ganz entscheidende Rolle: Die HfG-Gebäude markieren den Ort, an dem die überkommene Gestaltungslehre in der Tradition des Bauhauses nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs weiter entwickelt und gänzlich neu aufgestellt wurde. Die Architektur von Max Bill widerspiegelt diese Lehre in schönster Weise. Nach Abschluss der Generalsanierung vor ein paar Jahren ist dieser „Geist der HfG“ erstmalig wieder für ein breites Publikum erlebbar.

Wie schätzen Sie überhaupt die architektonische Bedeutung der HfG ein?

Die architektonische Bedeutung der HfG steht ihrer designgeschichtlichen Bedeutung in keinster Weise nach. Die HfG-Bauten sind eine Inkunabel der Architektur der Moderne in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Wird das ausreichend gewürdigt?

Die Wahrnehmung und Wertschätzung der HfG einschließlich ihrer Architektur ließ in Ulm über viele Jahrzehnte hinweg zu wünschen übrig – ein vielfach beklagter, aber auch vielfach begründeter Umstand. Wir haben jedoch eine Trendwende erreicht: Interesse und Zuneigung der Stadtgesellschaft sind im stetigen Steigen begriffen! Was sich auch darin zeigt, dass bis zum Sommer die HfG-Mensa an den Wochenenden für Hochzeiten schon ausgebucht ist.

Was könnte im Bauhaus-Jahr noch alles für eine bessere überregionale Ausstrahlung der HfG getan werden?

Das Bauhaus-Jahr bringt auch der HfG von vorneherein eine gesteigerte öffentliche Aufmerksamkeit; das Interesse an Ort, Lehre und Wirkungsgeschichte wird zunehmen, wie sich schon an der verstärkten Medienberichterstattung ablesen lässt. Darüber hinaus wird die Stiftung mit ihren beschränkten Mitteln keine besondere, zusätzliche Öffentlichkeitsarbeit leisten. Die Stiftung wird aber mit Einzelveranstaltungen zu inhaltlichen Themen Fachbeiträge zur aktuellen Fragen der Designdiskussion im Bau­haus-Jahr leisten und damit die HfG auch wieder als Ort des Diskurses über Gestaltung ins überörtliche Blickfeld rücken.