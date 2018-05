Hochschule für Gestaltung HfG und Bauhaus: Worten und Taten

Ulm / Jürgen Kanold

Als im Mai 1968 in Paris die Studentenunruhen eskalierten, da protestierten auch die Ulmer. Sie taten es gewohnt geordnet: in Kleinbuchstaben und mit linksbündig gesetzten Parolen. Und sie gingen nicht für eine revolutionäre neue Zeit auf die Straße, sondern demonstrierten gegen die drohende Schließung ihrer Hochschule für Gestaltung. Nach Stuttgart brachen die HfG-Studenten auf und hielten ihre Schilder vor dem Landtag hoch, aber auch vor dem Kunstgebäude, wo der Württembergische Kunstverein ausgerechnet eine Ausstellung über 50 Jahre Bauhaus eröffnete: „worte fürs bauhaus sind gut, taten für die hfg sind besser“.

Eine Duplizität der Ereignisse! Die Stuttgarter setzten sich mit der folgenreichsten Schule für Architektur, Design und Kunst des 20. Jahrhunderts auseinander, die Walter Gropius 1919 in Weimar gegründet hatte, die nach Dessau weiterzog und 1934 in Berlin unter dem Druck der Nationalsozialisten geschlossen wurde. Und dann stand just die 1953 von Bauhaus-Schüler Max Bill mitbegründete Ulmer HfG vor dem Aus, die nach dem Zweiten Weltkrieg in der Tradition des Bauhauses ebenso die Welt und das Leben der Moderne neu denken und Form und Funktion versöhnen wollte.

Die Umbrüche der 60er Jahre

Nächstes Jahr, 2019, steht wieder ein Bauhaus-Jubiläum an, und der Württembergische Kunstverein ist erneut vorgeprescht mit einer originellen, selbstreflexiven Ausstellung: „50 Jahre nach 50 Jahre Bauhaus 1968“. Damals, 1968, war das in Stuttgart eine kulturpolitisch hoch wichtige Schau gewesen, sollte sie doch die nach dem Krieg angeschlagene Kulturnation mithilfe des Bauhaus-Erbes international rehabilitieren helfen. Diesmal setzt sich der Kunstverein kritisch mit den gesellschaftlichen Umbrüchen der 60er Jahre auseinander und hinterfragt, ob das Bauhaus in seiner Rezeption tatsächlich stets für Freiheit, Demokratie und Fortschritt gestanden hat und ob nicht auch totalitäre Strukturen mitspielten.

Ulm jedenfalls nimmt in der aktuellen Ausstellung (bis 23. September) ein wichtiges Kapitel ein – weil die HfGler 1968 so präsent waren: „auferstehung des bauhauses/ himmelfahrt der hfg“. Oder: „beweint das bauhaus und bewahrt die hfg“. Der 84-jährige Walter Gropius selbst war damals in Stuttgart und sprach per Megaphon zu den Ulmern: „Ich wünsche, dass die HfG weiter arbeiten kann.“ Groß agitieren wollte der Altmeister freilich nicht, man müsse vorsichtig sein, sich politisch einzumischen, das habe er in den 20er Jahren beim Bauhaus gelernt. Das wertvolle Tondokument kann der Besucher in der Ausstellung anhören.

Spannend, wie die Stuttgarter die „brüchigen Linien“ zwischen dem Bauhaus und Avantgarden nach 1945 aufzeigen. Der Däne Asger Jorn etwa, Vertreter einer emotionalen bis abstrakten Malerei, gründete 1953 das „Imaginistische Bauhaus“, weil er mit seinen Plänen in Ulm scheiterte, ein „zeitgemäßes Bauhaus“ aufzubauen. Vincent Meessen bearbeitete für die Ausstellung den fast verletzenden Briefwechsel zwischen Jorn und Max Bill. HfG-Direktor Bill kanzelte den Dänen heftig ab: „Wir betrachten in Ulm die Kunst als die Grundlage aller andern Dinge, die wir dort machen, aber wir verstehen unter Kunst nicht irgendwelche ,selfexpression’, sondern wirklich Kunst.“ Bill warnt Jorn davor, den Namen Bauhaus für Versuche zu verwenden, denn dieser Name sei geschützt . . .

Der große Anspruch der Ulmer HfG – aber deren Existenz war schon im November 1968 beendet.