Kommentar Jürgen Kanold zur Bedeutung der HfG-Gebäude HfG-Gebäude: Kulturelles Juwel

Ulm / Jürgen Kanold

Die Hochschule für Gestaltung ist ein über alle Maßen sensibles Thema in Ulm – auch weil sich die Stadtgesellschaft unten und die international so bedeutende Denkwerkstatt droben nie wirklich grün waren. Max Bills HfG-Gebäude aus den 50er Jahren aber sind ein Juwel der Nachkriegsmoderne und müssen vorurteilslos und mit allen Mitteln möglichst im Original erhalten werden. Hat die Stiftung das Geld dafür? Muss die Generalsanierung teils revidiert werden? Darüber wird gestritten, aber es sollte offen debattiert werden mit Blick auf die Aufgaben in der Zukunft.

Es sollte auch das Bauhaus-Jubiläum als Chance genutzt werden: nicht zuletzt mit einer Ausstellung zur HfG auf der Grundlage des vom Ehepaar Meister recherchierten Materi­als. Diese Schau würde auch gut in das „Museum für Gestaltung“ passen – so würde Direktorin Stefanie Dathe gerne das HfG-Archiv umbenennen. Ein ausgezeichneter Vorschlag.