Der Rabe sitzt auf einer Leiter und singt: „Fly with me, fliege mit mir.“ Seine Flügel sind ausgebreitet und schwingen im Rhythmus der Musik hin und her. Nicht schwarz und gefiedert sind sie, sondern türkis mit goldenen Punkten. Außergewöhnlich, aber genau so, wie der Rabe sie sich gewünscht hat.

Und genau darum geht es in dem Stück „Flugschneider“ des inklusiven Heyoka Theaters, das am Donnerstagabend im Ulmer Zaubergarten Premiere ...