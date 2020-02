Das „Herr der Ringe-Orchester“ kommt nach Ulm. Am Montag, 2. März 2020 findet im Congress Centrum um 20 Uhr „Der Herr der Ringe & Der Hobbit – das Konzert“ statt. In dem zweistündigen Konzert mit symphonischem Orchester und Chor wird das Publikum in die sagenhafte Welt von J.R.R. Tolkien versetzt. Das Programm führt von den bedrohlichen Klängen Mordors und dem schrillen Angriff der schwarzen Reiter bis hin zu den lyrischen Melodien der Elben. Durch den Abend führt der Pippin-Darsteller und Sänger Billy Boyd.

Das „Philharmonie des Auenlandes“ tourt seit Jahren durch Deutschland und interpretiert die eingängigen Melodien der beliebten Filme. Bei den Konzerten wird besonders Wert darauf gelegt, dass das Flair des Auenlandes und die Geschichten authentisch dargestellt werden.

Karten für dieses Konzert gibt es bei der SÜDWEST PRESSE (www.swp.de/ticketshop), bei allen weiteren bekannten Vorverkaufsstellen und am Veranstaltungstag ab 19 Uhr an der Abendkasse.

Rollstuhlfahrerplätze und Eintrittskarten für Menschen mit 100% Schwerbehinderung und der gleichzeitigen Notwendigkeit einer Begleitperson sind ausschließlich beim Veranstalter Provinztour unter Tel. 07139/547 oder ticket@provinztour.de erhältlich.

Kinder unter drei Jahren haben grundsätzlich auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt.