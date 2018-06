Gastronomie Henry’s hat neue Besitzer

Ulm / jkl

Nach 19 Jahren hat Henry’s Coffe World neue Besitzer. Der bisherige Hauptaktionär Michael Leibinger hat zum ersten April den Großteil seiner Aktien an die Brüder Fatmir und Faton Seferi verkauft. Die beiden betreiben in Augsburg bereits vier Gaststätten mit bayerisch-schwäbischer Küche. Dort kam auch der Kontakt zu Leibinger zustande, als er ein Restaurant an die beiden Brüder übergab. Mit den Coffee Houses in der Hirschstraße, im Blautalcenter und am Augsburger Rathausplatz kommen nun drei weitere Lokale dazu.

„Ich habe mit 64 langsam das Rentenalter erreicht“, begründet Leibinger seinen Entschluss. Zudem müsse er sich nun voll auf sein neues Projekt Klingenstein in Blaustein konzentrieren. Einen kleinen Teil seiner Aktien hat Leibinger jedoch behalten. „Ich bin weiter beteiligt und bringe mich im Kaffeeeinkauf ein“, sagt Leibinger. „Ansonsten bin ich raus.“

Neben den Lokalen gehört zu Henry’s Coffee World auch ein Online-Shop in dem selbst gerösteter Kaffee vertrieben wird. „Die Bohnen werden in Ulm und Augsburg in den Cafès geröstet“, erklärt Fatmir Seferi. Langfristig werde die Röstung an anderer Stelle erfolgen, aber weiter handwerklich nach hohen Qualitätsstandards und nicht industriell. „Die Qualität muss weiter stimmen“, betont Faton Seferi. „Aber wir müssen die Kapazitäten steigern.“ Die Logistik sei in der Fußgängerzone schwer. Derzeit verarbeitet und vertreibt Henry`s etwa 25 Tonnen Kaffee im Jahr – 20 in den Lokalen, 5 im Webshop.

Am Konzept der Cafés soll sich zunächst nichts ändern. „Wir wollen den Charakter beibehalten“, sagt Fatmir Seferi. Das Unternehmen zählt rund 70 Mitarbeiter. Angaben zum Umsatz oder dem Verkaufspreis machen die Inhaber nicht.