Lesung Henning Petershagen: "Schwäbisch offensiv!"

Ulm / Jürgen Kanold

Zahllose Kolumnen hat der Journalist, Kulturwissenschaftler und Schwäbisch-Spezialist Wolf-Henning Petershagen in der SÜDWEST PRESSE veröffentlicht. Aus zwei Serien speist sich sein neues, im Silberburg-Verlag veröffentlichtes Buch: „Schwäbisch offensiv!“, eine von Maike Hettinger illustrierte Sprachlehre in 101 Kapiteln. In der Galerie der Südwest Presse stellte Petershagen am Mittwochabend seine profunde Sprachlehre bei einer gut besuchten Buchpräsentation vor – mit einem schwäbisch schlauen Vortrag.