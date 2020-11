Lockdown light, die Gastronomie hat zu. Wie kommt man auf die Idee, in diesen Zeiten ein Café zu eröffnen? John Wuhrer zuckt die Schultern: „Da hat sich halt die Gelegenheit geboten.“ Der Hüne mit dem markanten roten Bart geht in der Ulmer Pfauengasse bald mit dem „Hendriks“ an den Start.