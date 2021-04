Massen drängen sich am Donauufer, in Erwartung auf das Spektakel. Wird der Spatz diesmal das Fischerstechen gewinnen? Konrad Bitterle will mit seiner Freundin Iris einen entspannten Festsonntag verbringen und nach dem Wettkampf ein Weizen im Fischerviertel trinken. Noch ahnt er nicht, dass ein verm...