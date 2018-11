Vortrag Helke Sander zu Gast in der Frauenakademie

Helke Sander zu Gast in der Frauenakademie

Ulm / Christine Liebhardt

„Ich gehe seit 50 Jahren der Frage nach, warum Frauen rechtelos wurden“, sagt Helke Sander. Ihre Thesen hat die Autorin, Filmemacherin und feministische Theoretikerin in ihrem neuen Buch aufgeschrieben. In der Frauenakademie las sie aus „Die Entstehung der Geschlechterhierarchie – Als unbeabsichtigte Nebenwirkung sozialer Folgen der Gebärfähigkeit und des Fellverlusts“.

Auf der Suche nach dem Ursprung der Ungleichheit geht die 81-Jährige weit zurück: Ihre Betrachtungen beginnen vor sieben Millionen Jahren. Dabei ist sie der Frage auf der Spur, wann und weshalb es zur ersten Arbeitsteilung gekommen ist. Das durch Geschichtsbücher und Illustrationen vermittelte Bild von Männern auf der Jagd und Frauen in der Höhle spiegele vor, diese Trennung habe es von Anfang an gegeben. Dem sei aber nicht so. „Die Vorgeschichte war bislang von männlicher Fantasie geprägt“, urteilt Sander.

Mit ihrem Buch kommt die weibliche Fantasie dazu. Denn wissenschaftlich ist sie nicht vorgegangen: „Auch ich spekuliere, aber aus einer anderen Perspektive.“ Sanders These: Der menschliche Verstand habe sich deshalb entwickelt, weil weibliche Primaten ihn brauchten, um zu überleben. Durch verschiedene Entwicklungsschübe wie lange Schwangerschaften oder dem Verlust des Fells, in dem sich etwa Affenbabys bei der Mutter festhalten können, sei die Autonomie der Frauen verloren gegangen und eine ungleiche Konkurrenzsituation zu Männern und Kinderlosen entstanden.

Eine zentrale Rolle in Sanders Argumentation spielt die Monatsblutung der Frauen. Sie habe ein Gefühl der Gemeinsamkeit erzeugt und das Bedürfnis, sich zurückzuziehen. Als Menschen begannen, sich Feuer zunutze zu machen, es aber noch nicht selbst entfachen konnten, „erforderte das erstmals Organisation“. Für Sanders ist es logisch, dass menstruierende und schwangere Frauen oder solche mit Kindern das Hüten des Feuers übernahmen.

Als dann vor rund 400 000 Jahren Männer mit Speeren größere Tiere erlegten, „da wurden die Männer plötzlich auch für Frauen interessant“. Daraus habe sich die erste Form der Arbeit entwickelt, die Tierhaltung, die Männersache gewesen sei. „Arbeit verlangte eine Hierarchisierung, wo Frauen langsam auf der Strecke blieben.“