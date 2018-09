Betriebsjubiläum Heinzelmann: Seit 25 Jahren Sicherheit im Blick

Ulm / jkl

Sicherheit geht vor in der Olgastraße 118. Bereits im Logo der Firma Heinzelmann dominiert das gelbschwarze Absperrband. „Es steht für eine dauerhafte Gefährdung“, erklärt Geschäftsführer und Inhaber Georg Heinzelmann. Seit nunmehr 25 Jahren kümmert sich das gleichnamige Ingenieurbüro um Arbeitssicherheit. Egal, ob Baustellensicherheit, Spielplatzprüfung, Sicherheit am Arbeitsplatz oder die von Maschinen sowie Umweltschutz.

Anfangs war es nicht immer einfach, die regionalen Unternehmer zu überzeugen, berichtet Georg Heinzelmann im Rückblick. „Viele haben sich nur unter Druck damit angefreundet.“ Aber wenn es in einem Betrieb je zu einem Unfall kommt, sei jeder Chef froh, wenn er im Arbeitsschutz bereits davor gut aufgestellt war. „Denn 100 Prozent Sicherheit gibt es nicht.“

Außerdem sei ein gut aufgestellter Arbeitsschutz in Zeiten des Fachkräftemangels auch ein Kriterium für die Bewerber in einem Betrieb, sagt Prokurist Holger Vogel. „Und auch wiederum für die Kunden des Betriebs.“

Die inzwischen 25 Mitarbeiter des Teams verstehen sich als Unternehmensberater. „Wir schauen, dass die Regelungen eingehalten werden“, sagt Heinzelmann. Das habe für das betroffene Unternehmen in zweierlei Hinsicht Vorteile: „Die Mitarbeiter sind geschützt – und auch der Unternehmer ist entlastet.“

Kontinuität im Blick

Gegründet hat Georg Heinzelmann sein Unternehmen 1993. „Davor war ich einige Zeit arbeitslos.“ Den Schritt in die Selbstständigkeit hat der 67-Jährige nie bereut. „Im Nachhinein bin ich recht froh über diese Entscheidung.“ Die ersten Projekte als Berater in puncto Arbeitssicherheit wickelte Heinzelmann noch in der eigenen Wohnung ab. Dann wechselte das wachsende Unternehmen nach und nach in größere Büros. Den heutigen Firmensitz in der Olgastraße bezog der Betrieb vor sieben Jahren.

Inzwischen arbeitet auch Heinzelmanns Sohn Philipp in der Firma mit. „Ich denke, wir sind für den Generationenwechsel gut aufgestellt“, sagt Georg Heinzelmann, der vor fünf Jahren das Ingenieursbüro in eine GmbH umwandelte. „Damit wollte ich den Mitarbeitern auch zeigen, dass es kontinuierlich weitergeht.“ Dass seine Firma auch ohne ihn funktioniert, war ihm von Beginn an wichtig. „Ich hatte immer das Bestreben, dass andere meine Aufgaben übernehmen können.“

Im eigenen Betrieb kommt es für Heinzelmann auch darauf an, Mitarbeiter zu beteiligen und weiterzubilden. „Bei uns sind fünf Fortbildungstage im Jahr Pflicht.“ Etwa, um die neuesten Gesetze zu vertiefen oder mehr über Gesprächsführung zu lernen. „Wir wollen ihnen das Know-how vermitteln, das sie draußen auch im Kundenkontakt brauchen.“

Der Blick von außen aufs Unternehmen ist Heinzelmann wichtig. „Ansonsten wird man betriebsblind.“ Und das führe zu Versäumnissen, eben auch bei der Arbeitssicherheit. „Man schätzt die Lage falsch ein, denn es ist doch noch nie etwas passiert.“

Vor Betriebsblindheit seien auch er und seine Mitarbeiter nicht gefeit, räumt er ein. Rotierende Zuständigkeiten sollen das jedoch verhindern.