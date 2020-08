Marokko in den frühen 60er Jahren. Carl Wieser und seine Frau Inge sind in einem klapprigen Lastwagen auf dem Weg von Casablanca nach Irahi. Carl Wieser soll dort seine neue Stelle als Geometer in einer Kobaltmine antreten. Seine Frau Inge ist schwanger. So beginnt der Roman „Braunes Gold und Rot...