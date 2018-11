Beschaffungs-Kriminalität Süchtiger verurteilt: Unterbringung in Psychiatrie

Ulm / Hans-Uli Mayer

Üblicherweise begann der Tag für den heute 34-jährigen Neu-Ulmer mit der Einnahme von Methadon. Zuerst bekam er in einer an der oberen Bahnhofstraße gelegenen Substitutionspraxis den Drogenersatzstoff, dann nahm er am Rondell zwischen C&A, Sport Sohn und Galeria Kaufhof direkt zwei, drei Bier zu sich, um die Wirkung des Methadons zu verstärken. „So hat jeder Tag angefangen. Man hat mich eigentlich nie ohne Bier gesehen“, beschreibt der Angeklagte vor Gericht freimütig seine damalige Lebenssituation. Vor gut einem Jahr waren er und andere Drogen- und Alkoholsüchtige Gegenstand öffentlicher Kritik. Pöbeleien, Saufgelage und Ladendiebstähle in der Innenstadt häuften sich, klagten die Händler und schlugen Alarm bei Stadt und Polizei.

Ohne festen Wohnsitz, keinen Job, Alkohol, Drogen, Einsamkeit und Unzufriedenheit mit dem eigenen Leben. „Ich bin nachts oft einfach nur so durch die Straßen gestreunt“, beschreibt der 34-Jährige seinen Tagesablauf, der ihn im Juni vergangenen Jahres kurz vor Mitternacht auch zum Hauptbahnhof geführt hat, wo er sich von einem deutlich älteren Obdachlosen ein wenig Zuspruch erhofft hatte. Doch die kurze Unterhaltung der beiden Betrunkenen eskalierte schnell.

Ängstlich und empfindsam

So misstrauisch der Ältere war, so empfindlich reagierte der Jüngere, als er von dem anderen Schicksalsgenossen auch noch verdächtigt wurde, dessen Habseligkeiten stehlen zu wollen. „Ich habe mich angegriffen gefühlt. Es ist mir so ans Herz gegangen, dass auch er mich nicht verstanden hat. Ich habe mich zurückgewiesen gefühlt.“ Aus der Enttäuschung wurde Aggression: Er schlug und trat zu.

Nach der Einschätzung eines Psychiaters neige der Angeklagte nicht zu aggressivem Verhalten. Tatsächlich sei er nicht kriminell, sondern krank, sagten sowohl der Gutachter als auch Verteidiger Martin Henrich einhellig. Diese Krankheit sei auch der Auslöser und der Grund für die zahlreichen Ladendiebstähle, die ebenso wie die vorsätzliche Körperverletzung angeklagt waren. Der junge Mann hatte in den umliegenden Geschäften alles geklaut, was sich irgendwie zu Geld machen, und letztlich in Drogen umsetzen ließ.

Socken, eine Jacke, einen Rucksack, Turnschuhe – oftmals handelte es sich dabei um Auftragsdiebstähle anderer Süchtiger aus der Gruppe, die vor einem Jahr in der oberen Bahnhofstraße für so viel Aufsehen gesorgt hatte. Ein Drittel des Neupreises hat er für die gestohlenen Gegenstände erhalten, das sei der normale Tarif gewesen im Milieu. „Das hat eigentlich öfter ganz gut funktioniert“, gestand er am Mittwoch offen ein. Dass er in den Kaufhäusern Hausverbot hatte, habe ihn nicht gestört. Der Alkohol und Beruhigungspillen hätten ihm die nötige Ruhe für die Taten gegeben.

Erwischt worden ist er derweil nur selten. Einige ihm vorgeworfenen Taten hat er selber zugegeben, sich praktisch selber belastet, weil er seit Anfang des Jahres in der Psychiatrischen Klinik in Zwiefalten untergebracht ist, seine Drogensucht bekämpft und mit professioneller Hilfe sein Leben versucht in den Griff zu bekommen. Wie angespannt die Situation in den Kaufhäusern der Ulmer City ist, sagten zwei als Zeugen vernommene Kaufhausdetektive, die sich nach eigenen Angaben wegen der Vielzahl an täglichen Ladendiebstählen zwar vage an den Angeklagten, nicht jedoch an konkrete Taten erinnern konnten.

Ein Detektiv räumte ganz offen ein, dass er alleine für ein Kaufhaus mit vier Etagen zuständig sei. „Wenn im Erdgeschoss Alarm anschlägt und ich im vierten Stock bin, habe ich keine Chance“, sagte der Zeuge. Vier Diebstähle am Tag seien durchaus üblich, konkret könne er deshalb keine Angaben zu dem Angeklagten machen.

Der scheint es derweil ernst zu meinen mit dem Wunsch, sein Leben zu ändern, wie ein Jugend- und Heimerzieher berichtete. Jedenfalls habe sich der 34-Jährige im Januar selber in Zwiefalten eingefunden und um Hilfe geben. „Ich weiß nicht mehr, wie mein Leben weitergehen soll.“ Mit diesen Worten habe sich der Mann vorgestellt. Danach verbrachte er sieben Monate in einer geschlossenen Anstalt.

Aufzuarbeiten gibt es viel: Als er sieben Jahre alt war, trennten sich die Eltern. Mit elf Jahren rauchte er Haschisch, mit zwölf nahm er Heroin. Dann kam der Alkohol, der mit den Drogen fortan sein Leben beherrschte. Im Alter von 22 Jahren wird er Vater, nur ein Jahr später stirbt seine Freundin und Mutter des gemeinsamen Sohnes an einer Überdosis, was ihn völlig aus der Bahn wirft. „Die Sucht hat eine Funktion bei ihm. Mit Suchtmitteln betäubt er seine Angst und seine Schuldgefühle“, sagte ein Psychiater, der offen dafür plädierte, den 34-Jährigen nicht ins Gefängnis zu stecken, sondern in Zwiefalten zu lassen. „Da, wo er jetzt ist, ist er am besten aufgehoben.“

Eine Einschätzung, der das Gericht unter Vorsitz von Richter Oliver Chama folgte. Es verurteilte den Mann zu acht Monaten Haft und ordnete die Unterbringung in der Psychiatrie an.

Das könnte dich auch interessieren: