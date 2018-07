Hauptschule Hauptschulabschluss nachholen

Ulm / swp

Wer den Hauptschulabschluss erlangen will, kann sich von September an in einem zehnmonatigen Kurs an der Volkshochschule (vh) auf die Prüfung vorbereiten. Unterricht ist jeweils montags bis donnerstags von 14 bis 18 Uhr. Die Unterrichtsfächer entsprechen dem Lehrstoff der 9. Klasse Hauptschule. Unterrichtet werden Englisch, Deutsch, Mathe und PVB (Welt, Zeit, Geschichte, Wirtschaft, Arbeit, Gesundheit). Der Kurs endet im Sommer 2019 mit der Schulfremdenprüfung. Dazu gibt es am Dienstag, 10. Juli, 18 Uhr in der vh, Kornhausplatz 5, Infos. Mehr unter Tel. (0731) 15 30 26, oder per E-Mail schmidt@vh-ulm.de