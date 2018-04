Tote Tiere Hat ein Wolf 32 Schafe gerissen?

Bad Wildbad / Petra Walheim

40 Tiere einer Schafherde sind tot. Ob ein Wolf die Tiere gerissen und dadurch Panik ausgelöst hat, muss noch untersucht werden.

Ein Schäfer, der seine Herde bei Bad Wildbad (Kreis Calw) am Flüsschen Enz eingezäunt hatte, hat in der Nacht zum Montag auf einen Schlag mehr als 40 seiner Tiere verloren. Nach Angaben des Umweltministeriums hat ein Raubtier 32 der Schafe gerissen. Das habe in der Herde, die nach Auskunft aus dem Landratsamt Calw aus etwa 150 Tieren bestand, Panik ausgelöst. Schafe seien in die Enz geflüchtet und dort ertrunken, oder sie hätten sich auf der Flucht in dem unwegsamen Gelände verletzt und mussten notgeschlachtet werden.

Ob das Raubtier ein Wolf war, steht noch nicht zweifelsfrei fest. Mitarbeiter der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) Freiburg waren am Montag vor Ort und haben die gerissenen Schafe untersucht. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ ein Wolf für den Tod der Tiere verantwortlich ist.

Ähnlicher Fall im vergangenen Jahr

Ob der gleiche Wolf zugeschlagen hat, der bereits Ende vergangenen Jahres für Aufregung und Aufsehen gesorgt hatte, muss noch untersucht werden. Ende November hatte ein Wolf in der Umgebung von Freudenstadt, in der Nähe von Simmersfeld, drei Schafe gerissen. Nur wenige Wochen später wurde bei Bad Rippoldsau-Schapbach gerissenes Rotwild gefunden. Die Experten der FVA konnten damals nachweisen, dass ein und derselbe Wolf die Tiere getötet hatte.

Die genetische Untersuchung der Proben von den jetzt gerissenen Schafen dauert nach Auskunft einer Sprecherin des Umweltministeriums sieben bis acht Tage. Nach ihren Informationen ist es nicht ungewöhnlich, dass ein einzelner Wolf mehr als 30 Tiere „im Blutrausch“ reißt. Nach Auskunft eines Experten hat in Sachsen ein Wolf auch schon 70 Schafe gerissen.

Schäfer kann mit Entschädigung rechnen

Es wird vermutet, dass der Wolf über die Enz in die Herde eingebrochen ist. Der Schäfer habe die Herde nur auf drei Seiten eingezäunt und die Seite zur Enz hin ungeschützt gelassen, informiert die Sprecherin des Umweltministeriums. Dabei sei bekannt, dass Wölfe schwimmen können. Im Handlungs-Leitfaden zum Wolf und auch in den landwirtschaftlichen Empfehlungen werde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Herden von allen Seiten geschützt werden müssen, sagt die Sprecherin. Bestätigt sich die Vermutung, dass ein Wolf die Schafe gerissen hat, kann der Schäfer nach Auskunft des Umweltministeriums mit „einer raschen Entschädigung rechnen“. Dass er die Herde nur ungenügend geschützt hat, „hat keinen Einfluss auf die Entschädigung“, sagt die Sprecherin.