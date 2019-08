Die Eröffnungs-Posse geht in die nächste Runde: Die Burgerkette „Hans im Glück“ wird deutlich später mit einer Filiale in Ulm an den Start gehen. Der Grund dafür ist nicht ganz klar. Dafür ist nun ein anderes Problem gelöst.

In der Theorie klingt alles ganz einfach: Die Immobilie ist gefunden, der Pachtvertrag unterschrieben, die Filiale sogar schon auf der Internetseite beworben - formal gesehen steht der Eröffnung des „Hans im Glück“-Restaurants in der ehemaligen Buchhandlung Herwig in der Ulmer Innenstadt nichts mehr im Wege.

Doch in der Praxis ist die Sache nicht so einfach - vielmehr richtig kompliziert. Seit Monaten stocken die Umbauarbeiten am Standort am nördlichen Münsterplatz. Seit Monaten muss die Burgerhaus-Kette aus München den Eröffnungstermin verschieben.

„Hans im Glück“: Probleme eigentlich gelöst

Wo genau liegt das Problem? Unstimmigkeiten mit dem Vermieter Peter Werdich sind es zumindest nicht: „Der Mietvertrag ist in trockenen Tüchern“, versichert dieser auf Nachfrage.

Auch die Debatte um die fettige Abluft ist aus der Welt geschafft. „In Zusammenarbeit und im engen Austausch sowohl mit der Stadt Ulm als auch mit den Anwohnern wurden nun sämtliche Herausforderungen gelöst“, erklärt das Unternehmen.

Eröffnung in Ulm erst 2020?

Und dennoch muss „Hans im Glück“ die Eröffnungstermin nach hinten verschieben. Statt Mitte 2019 sei nun das Jahresende ins Auge gefasst worden. „Wir können aber nicht ausschließen, dass sich die Eröffnung möglicherweise auf 2020 verschiebt“, schreibt das Unternehmen weiter.

Einen Grund dafür wird nicht genannt. Gerüchten zufolge soll es Probleme mit dem Franchise-Nehmer gegeben haben. Auf die konkrete Nachfrage antwortete das Unternehmen bislang nicht.

Dieser Artikel ist in Kooperation mit cityStories Ulm entstanden.

